Primicia

Corte confirma condena contra exagente del DAS por ‘chuzadas’ a pilotos de Avianca en 2017

La Corte Suprema de Justicia dejó claro que las interceptaciones ilegales tuvieron como objetivo a líderes del sindicato de Avianca en el contexto de la huelga de pilotos de esa aerolínea. El involucrado es Laude José Fernández, exagente de inteligencia del extinto DAS.

Laude Fernández Arroyo, exdirector de inteligencia del DAS
Laude Fernández Arroyo, exdirector de inteligencia del DAS.
Foto: Suministrada El Espectador
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 4 de dic, 2025

