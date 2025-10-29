Corte Suprema deja en firme condena a exfuncionarios del DAS por tortura a periodista Claudia Duque

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena contra dos exfuncionarios del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por su participación en los actos de tortura psicológica cometidos contra la periodista Claudia Julieta Duque, reconocida por sus investigaciones sobre violaciones a los derechos humanos y crímenes de Estado.

En una decisión del 15 de octubre de 2025, la Sala de Casación Penal inadmitió los recursos de casación interpuestos por los exagentes condenados, Emiro Rojas Granados, quien fue director de operaciones del DAS, y Néstor Javier Pachón Bermúdez, quien se desempeñó como detective de la Subdirección de Contrainteligencia dependiente de la Dirección General de Inteligencia.

Con esta determinación, las sentencias impuestas en instancias anteriores quedan en firme, consolidando uno de los fallos más emblemáticos en materia de justicia para la prensa. Los hechos ocurrieron entre 2001 y 2004, cuando la periodista Duque fue objeto de seguimientos ilegales, hostigamientos, amenazas y agresiones psicológicas por parte de funcionarios del DAS, en represalia por su trabajo periodístico sobre el asesinato del humorista Jaime Garzón.

De acuerdo con las investigaciones judiciales, el DAS ejecutó una operación de inteligencia ilegal denominada “Transmilenio”, cuyo objetivo era “neutralizar” el trabajo de la periodista mediante una estrategia de acoso sistemático. Los jueces calificaron estas actuaciones como una forma de tortura psicológica, al estar orientadas a destruir la estabilidad emocional y la seguridad personal de la víctima.



Claudia Julieta Duque Foto: @JulieDuque1

En su decisión, la Corte Suprema concluyó que los recursos presentados por las defensas no cumplían con los requisitos técnicos exigidos para la procedencia de la casación. Esto implica que los argumentos de los condenados no lograron demostrar la existencia de errores procesales o violaciones al debido proceso que justificaran la revisión del fallo.

En consecuencia, la sentencia condenatoria, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá, mantiene plena validez jurídica y debe ser ejecutada, donde Emiro Rojas había sido condenado a 14 años y 8 meses de prisión y Néstor Pachón a 12 años y 6 meses. La Corte además aclaró que tras esta decisión ya no hay ninguna instancia a la que puedan apelar.

Entre los condenados por este caso también se encuentran exdirectivos y agentes del DAS que desempeñaron cargos en las áreas de inteligencia y operaciones. Todos fueron hallados responsables de los delitos de tortura agravada y concierto para delinquir, en relación con las acciones dirigidas contra Duque.

El pasado 25 de agosto, por ejemplo, el juzgado décimo penal especializado de Bogotá declaró culpable a Giancarlo Auque de Silvestri, quien fue director de inteligencia del DAS. Además de condenarlo a 12 años y medio de cárcel, el juzgado también pidió que se emitiera circular roja de Interpol para ubicar al exfuncionario.