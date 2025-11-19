Corte Constitucional definirá en sesión extraordinaria recusación contra magistrado Héctor Carvajal

Una de las decisiones más importantes que tiene la Corte Constitucional en su poder es definir si la reforma pensional, iniciativa clave para el Gobierno del presidente Gustavo Petro, se ajusta o no a la Constitución.

Fuentes al interior del alto tribunal le confirmaron a este medio que el próximo lunes 24 de noviembre inicia una sesión extraordinaria de Sala Plena en donde se definiría la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal para determinar si se queda o no conociendo del asunto en particular.

Corte Constitucional - Foto Rama Judicial

Desde que la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia recusó al magistrado Carvajal, en la Corte hay un vaivén de situaciones entre los togados. Como por ejemplo, la carta que envió Carvajal a sus colegas de la Sala Plena, donde expuso que el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, quien es ponente del estudio de la demanda que pide tumbar la reforma, cometió una serie de “irregularidades” al pedirle a Colpensiones nuevamente sus conceptos y contratos con la entidad.

La reforma pensional, en particular, ha generado fricciones entre el Gobierno y la Corte Constitucional, tras las acusaciones contra el magistrado Ibáñez de querer dilatar el estudio de la demanda.



Luego de que se defina el tema de las recusaciones al interior de la Corte, se espera que los magistrados inicien a estudiar de fondo la Ley 2381 de 2024 y definan el futuro de una de las iniciativas de mayor interés para el Gobierno Petro.