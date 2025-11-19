En vivo
Judicial

Corte Constitucional definirá en sesión extraordinaria recusación contra magistrado Héctor Carvajal

Los magistrados se reunirán el próximo lunes 23 de noviembre en una sesión extra para definir la recusación del magistrado Héctor Carvajal en el marco del debate de la reforma pensional.

