Reforma pensional: choque entre Colpensiones y la Corte por documentos de magistrado recusado

La reforma pensional ha tenido varios traspiés durante 2025. A las acusaciones del Gobierno contra el presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, se suman recusaciones que tienen frenado el debate sobre si la Ley 2381 de 2024, o reforma pensional, es constitucional o no.

Una de estas recusaciones es contra el magistrado Héctor Carvajal, presentada por la senadora y hoy precandidata presidencial Paloma Valencia, quien pide apartarlo del debate por haber emitido conceptos sobre la pensional cuando fue contratista de Colpensiones.

Carta de Colpensiones Foto: suministrada

En este contexto, el pasado 6 de noviembre, el magistrado Ibáñez le dio 24 horas a la entidad para entregar las copias originales de los conceptos emitidos por Carvajal y compulsó copias a la Procuraduría ante un presunto incumplimiento de la orden.

Blu Radio conoció un documento con la respuesta de Colpensiones al magistrado Ibáñez, en el que cuestionan la orden y aseguran que sí cumplieron desde el primer momento, y que nunca han querido “dilatar” el trámite, sino que desde siempre han colaborado.



Carta de Colpensiones Foto: suministrada

"Por esta razón, lo ventilado por su despacho ante la opinión pública podría dar lugar a que se entienda que la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones, al responder el auto del 27 de octubre, actuó de mala fe, con deslealtad procesal, desconociendo los preceptos constitucionales de colaboración armónica entre entidades y especialmente con la administración de justicia, cuando ello no fue así; toda vez que se ciñó al cumplimiento estricto del mencionado auto", se lee en el documento.

Colpensiones también sostiene que las copias electrónicas son válidas dentro de un trámite de recusación y citan una sentencia de 2022 del mismo alto tribunal: "Por esta razón, la orden se cumplió como fue pedida, pero no como hoy lo solicita el magistrado sustanciador, puesto que la misma no iba con destino a una investigación penal o disciplinaria por falsedad documentaria, caso en el cual debían satisfacerse los protocolos propios en estos escenarios", señaló la entidad.

Carta de Colpensiones Foto: suministrada

Publicidad

Este medio conoció además que antes de que fueran publicadas en el sistema de la Corte Constitucional las pruebas enviadas nuevamente por Colpensiones, ya existía una comunicación previa que aseguraba que la entidad no había allegado documento alguno tras el auto emitido el 6 de noviembre, mientras que la notificación formal de Colpensiones tiene fecha del 10 de noviembre.

"En la fecha, se informa al despacho del magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar que, vencido el término ordenado en el auto del seis (6) de noviembre de 2025, no se recibió documento alguno", dice la comunicación de la Corte Constitucional.



¿Qué viene para la reforma pensional en la Corte Constitucional?

En el orden del día de la Corte, el cuarto punto es la discusión sobre la pensional. La Sala Plena deberá reunirse y debatir si la recusación contra el magistrado Héctor Carvajal prospera o no. Esto quiere decir que esta semana podría definirse si el togado se mantiene o no en la discusión de la reforma pensional.

Documento de la Corte Constitucional Foto: suministrada

Si la recusación es improcedente, el magistrado Carvajal podrá participar con voz y voto en el debate. Por el contrario, si prospera, se tendría que elegir a un conjuez por sorteo para definir el futuro de una de las reformas de mayor interés para el Gobierno.