Reforma pensional: recusan al magistrado Ibáñez por ponencia que pide tumbar la ley

Fue radicada en la Corte Constitucional una recusación contra el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, luego de que se conociera la ponencia que pide tumbar la reforma pensional. Solicitan apartarlo del debate de esta ley argumentando una supuesta “falta de imparcialidad y enemistad ideológica con el Gobierno Nacional”.

La controversia surge a raíz de la ponencia en la que el magistrado Ibáñez propone declarar inexequible la ley, bajo el argumento de que no se subsanó el vicio de trámite por el cual la reforma fue devuelta en junio de este año. Según el togado, la Cámara de Representantes hizo caso omiso a la orden impartida en ese momento.

“En la ponencia objeto de esta recusación, el magistrado Ibáñez utiliza expresiones valorativas y juicios de conveniencia política que desbordan el análisis estrictamente jurídico, evidenciando una posición preconcebida y desfavorable hacia los propósitos sociales y económicos de la reforma”, se lee en el documento de recusación.

Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

La presentación de esta solicitud dilata la discusión sobre el futuro de la reforma, ya que la Sala Plena deberá resolver las recusaciones contra el magistrado Ibáñez y también la que pesa sobre el magistrado Héctor Carvajal, quien fue recusado por presuntamente haber conceptuado sobre la ley cuando fue contratista de Colpensiones.



Lo cierto es que ya se conoce la postura del magistrado ponente, y se espera que, una vez se resuelvan las recusaciones, la Corte Constitucional entre a definir el futuro de la reforma pensional, que se ha convertido en uno de los puntos de mayor tensión entre el Gobierno y el alto tribunal.