Estudio de reforma pensional se retomará en dos semanas: presidente de la Corte Constitucional

En la clausura del congreso de Camacol que se llevó a cabo en Barranquilla, el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, informó que el alto tribunal espera reanudar el análisis de la reforma pensional en un plazo máximo de dos semanas, una vez se resuelva una recusación presentada contra uno de los magistrados que integran la Sala Plena.

Ibáñez explicó que el proceso estuvo “a punto de resolverse hace dos semanas”, pero la recusación obligó a abrir un incidente que actualmente se encuentra en trámite.

“Se le corrió traslado al señor magistrado, y a su turno se dio traslado a la parte recusante para que presente las pruebas que considere pertinentes. Estas serán decretadas y practicadas durante la próxima semana. Como consecuencia de ello, retomaremos el curso de ese proceso a más tardar en dos semanas”, precisó el presidente del tribunal.

Con la resolución del incidente, la Corte podrá continuar con el examen de fondo que determinará si la reforma pensional cumple con los principios constitucionales y el procedimiento legislativo establecido.