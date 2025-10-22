Detalles de la recusación contra el magistrado Carvajal que tiene en suspenso la reforma pensional

Hace unos días la Corte Constitucional decidió abrir un trámite incidental con el que se abrió la puerta para estudiar la recusación contra Héctor Carvajal interpuesta por la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, argumentando que él conceptuó sobre la ley de pensiones cuando era contratista de Colpensiones.

Sin embargo, Blu Radio conoció el auto de 21 páginas con el que la Corte le dio trámite a esta recusación, que tiene “frenada” la discusión sobre una de las reformas bandera del gobierno del presidente Gustavo Petro.

Paloma Valencia sustentó su solicitud en la existencia de dos contratos de prestación de servicios suscritos entre Carvajal y Colpensiones, uno en mayo de 2024 y otro en febrero de 2025, en los que el ahora magistrado habría elaborado conceptos jurídicos sobre la constitucionalidad de la Ley 2381 de 2024 y sobre la demanda de inconstitucionalidad que cursa ante la misma Corte.



El salvamento de voto sobre el trámite de recusación

El magistrado Vladimir Fernández salvó su voto, apartándose de la decisión de sus colegas sobre estudiar la recusación contra Héctor Carvajal. Fernández, quien fue secretario jurídico del presidente Petro antes de ocupar una silla en la Corte, consideró que la recusación debió ser rechazada por extemporánea, al no cumplir con el requisito de oportunidad que exige la jurisprudencia de la Corte.

Según explicó en su salvamento de 3 páginas, conocido por este medio, las recusaciones deben presentarse junto con la primera intervención de quien las formula o inmediatamente después de conocer los hechos que las sustentan, con el fin de evitar maniobras dilatorias.



“Precisado lo anterior, corresponde ocuparme del motivo de mi disenso, que se predica de la consideración adoptada por la providencia según la cual los contratos de prestación de servicios suscritos con Colpensiones eran un hecho cuya prueba era de difícil y demorado recaudo y no era de público conocimiento para el momento en que el magistrado Héctor Alfonso Carvajal Londoño tomó posesión de su cargo actual”, se lee en el salvamento.

Los tiempos son claros, en las próximas semanas deberá debatirse en Sala esa recusación que pide sacar al magistrado Carvajal de la discusión de la pensional.