Reforma pensional: recusación contra Héctor Carvajal frenó la decisión de la Corte

En el punto 3 del orden del día, la Corte Constitucional tenía agendado el debate de la reforma pensional; sin embargo, los magistrados si bien no tomaron una decisión de fondo, sí encontraron pertinente la recusación contra Héctor Carvajal.

La Sala Plena sesionó de manera virtual y la discusión giró en torno a la recusación de quien fuera el abogado del presidente Gustavo Petro y ahora magistrado de la Corte Constitucional, ha sido revisado en dos ocasiones.

La primera recusación fue presentada por el concejal Daniel Briceño, quien argumenta que Carvajal firmó contratos con Colpensiones, lo que le impediría participar en el estudio de la ley.

La segunda, radicada por la senadora Paloma Valencia, plantea argumentos similares y también busca que Carvajal sea apartado del debate.



Paloma Valencia Foto: prensa Paloma Valencia

Incluso, la senadora Paloma Valencia le pidió al magistrado Ibáñez que requiera a Colpensiones los conceptos jurídicos que el magistrado Carvajal habría emitido sobre la constitucionalidad de la reforma cuando tenía un contrato con esa entidad.

Esta solicitud llega a la Corte pocos días después de que Valencia recusara al magistrado Carvajal, argumentando que esos documentos son fundamentales para sustentar su petición de apartarlo del debate.

Publicidad

Y es que, según la congresista, los contratos de prestación de servicios firmados entre Carvajal y Colpensiones en 2024 y 2025 incluyen informes de supervisión en los que se certifica que el hoy magistrado rindió los conceptos jurídicos cuestionados.

“De tal forma que la corporación cuente con la totalidad del soporte probatorio necesario para apartar al magistrado Carvajal del proceso”, se lee en la solicitud enviada por Paloma Valencia.

Así las cosas, se dilata entonces la decisión sobre el futuro de una de las reforma bandera del Gobierno del presidente Gustavo Petro, ahora, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez será el encargado de la ponencia sobre si prospera o no la recusación contra Héctor Carvajal.