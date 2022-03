Corte definirá si homicidio de Hildebrando Rivera le compete a justicia ordinaria o indígena

Luis Carlos García, el indígena embera capturado como presunto responsable del homicidio del conductor del vehículo de aseo Hildebrando Rivera se declaró inocente de los cargos imputados por la Fiscalía. Sin embargo, antes de decir que no aceptaba dijo que “sí, mediante preacuerdo”. No obstante, la juez le explicó que esa no era la instancia de anunciarlo de esa manera así que García se retractó y dijo que, por ahora, no los aceptaba.

Y es que la narración de la Fiscalía sobre cómo fueron los hechos fue conmovedora. Dijo que Luis Carlos García, junto a otras personas, le propinaron tantos golpes a Hildebrando Rivera que en el hospital de Engativá no pudieron salvar su vida.

“Se enteraron del accidente, llegaron hasta el camión y mientras hacían arengas que decían muerto por muerto, golpearon con palos y piedras el camión durante 30 minutos, el señor Hildebrando se escondió detrás del asiento del conductor mientras pedía ayuda. Mientras que usted en compañía de un grupo de personas golpeaba el camión. Usted abrió la puerta del camión, le propinó varios golpes y se pudo observar en un video que le propinaron puñaladas con arma blanca", afirmó el fiscal.

Además, el relato del fiscal afirmó que, "esta persona cayó desde la parte delantera del camión, salió corriendo a la avenida y al momento de tratar cruzar el separador se cayó y usted, con otros miembros de la comunidad, se fueron en su contra propinándole múltiples patadas. Inclusive, se pudo evidenciar que usted tomo una piedra, le propinó patadas y golpes en la cara. Siendo las 9 de la noche al hijo del señor Hildebrando, le contestaron una llamada del celular en la que un miembro de la comunidad indígena le dijo: no llame más a ese hp que lo vamos a matar. Ya en el piso, usted y otros miembros de la comunidad indígena, incluidos menores de edad, continuaron pegándole al señor mientras lo subieron a una camilla de una ambulancia. En dos momentos, antes de subir la camilla a la ambulancia usted le pegó varias veces a Hildebrando y ya dentro de la ambulancia, bajaron la camilla y lo golpearon antes que pudiera ser trasladado de este lugar. 10 kilómetros más adelante, una enfermera y el conductor de la ambulancia lograron atender las heridas del señor Hildebrando. Sin embargo, las heridas que usted, sus hijos y miembros de la comunidad embera le propinaron, le causaron la muerte”.

Conflicto de competencias

El que planteó el conflicto de competencias fue Martín Tequia, el gobernador de la comunidad indígena a la que pertenece el capturado. Dijo que los hechos se presentaron en inmediaciones al parque La Florida donde estaba asentada la comunidad indígena y, para él, ese lugar se convirtió en una extensión de su territorio por lo que se podría decir que el crimen ocurrió en territorio indígena y entonces el caso debía ser asumido por su jurisdicción.

“Creo que el Gobierno designó un territorio donde ellos pueden habitar. Entonces yo le pido una solicitud de extensión del territorio porque ellos no podían quedar en el aire como desplazados si no que por eso el Gobierno le indicó un territorio donde ellos pueden quedar. Por eso, como es territorio de los indígenas allá asentados como desplazados, por eso creo que la competencia es de nuestra jurisdicción”, dijo el gobernador indígena.

La Fiscalía piensa todo lo contrario. Dijo que los hechos ocurrieron en vía pública, específicamente, en la vía que conduce de Funza a Siberia y que, entonces, no fue en territorio indígena por lo que el caso debía ser asumido por la justicia ordinaria. La juez de garantías de Cota, que lleva esta primera parte del proceso, estuvo de acuerdo con el argumento del ente acusador.

"Vemos que existe un informe de accidente de tránsito que dice que los hechos fueron en vía pública. Vemos que esa vía pública no solamente no estaba al interior del parque La Florida. Miramos que aquí esas condiciones que se determinan para fijar la competencia entre la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria no se dan en este caso”, dijo la juez.

Sin embargo, como el gobernador indígena y la abogada del procesado insistieron en el conflicto de competencias la juez tomó la decisión de trasladar el caso a la Corte Constitucional para que sea esa instancia la que defina a qué jurisdicción corresponde el proceso.

