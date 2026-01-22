En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Aranceles de Ecuador
Rafael Tudares
Santa Fe, supercampeón
Salario congresistas

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte llama a juicio a exgobernador de Chocó por millonarias irregularidades en proyecto de gas

Corte llama a juicio a exgobernador de Chocó por millonarias irregularidades en proyecto de gas

Según la decisión judicial, Jhoany Carlos Alberto Palacios habría participado en actuaciones irregulares vinculadas al contrato destinado a desarrollar un sistema masivo de gas natural.

Representante a la Cámara, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera
Representante a la Cámara, Jhoany Carlos Alberto Palacios Mosquera
Foto: Suministrada
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 22 de ene, 2026

Publicidad

Publicidad

Publicidad