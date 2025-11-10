Corte ratificó condena de 35 años contra hombre que pagó $2 millones para que asesinaran a su madre

La Sala de Casación Penal confirmó la condena contra Gustavo Tapia, quien fue hallado responsable de ser el determinador del delito de homicidio agravado de su madre, ocurrido en El Guamo (Tolima) en agosto de 2016. El fallo ratificó la decisión del Tribunal Superior de Ibagué, que en noviembre de 2022 revocó la absolución emitida en primera instancia por un juez.

De acuerdo con la investigación, el señalado ofreció la suma de 2 millones de pesos y una motocicleta a César Tulio Herrera, quien fue el encargado de ejecutar el crimen al ingresar a la casa de la víctima bajo engaños y herirla con una navaja hasta causarle la muerte.

Foto: Pexels.

En ese sentido, la Corte Suprema de Justicia logró demostrar, con base en el testimonio del autor material respaldado por otras pruebas indirectas, que Tapia planeó detalladamente el homicidio, fijando el recorrido, la hora y el arma que se iba a utilizar para llevar a cabo el crimen. Además, el alto tribunal señaló que el procesado actuó con plena conciencia y voluntad, motivado por un interés económico relacionado con una supuesta herencia.

Por ello, Gustavo Tapia deberá permanecer recluido en una cárcel durante 35 años y 10 meses. Asimismo, quedó inhabilitado por 20 años para ejercer funciones públicas, ya que trabajaba en el Tolima como bombero voluntario.



Incluso, quien asesinó a su madre era uno de sus compañeros, y en videos de cámaras de seguridad quedó evidenciado cómo ambos tuvieron varios acercamientos, lo que para la justicia fue la antesala y la planeación del crimen de la mujer.