En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Crisis diplomática con EEUU
Jaime Esteban Moreno
Taxista ebrio
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Corte ratificó condena de 35 años contra hombre que pagó $2 millones para que asesinaran a su madre

Corte ratificó condena de 35 años contra hombre que pagó $2 millones para que asesinaran a su madre

La Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena de 35 años de cárcel contra el hombre que ofreció dinero y una motocicleta para que asesinaran a su madre en el Guamo, Tolima.

Publicidad

Publicidad

Publicidad