Atentado contra exconcejal
Crisis diplomática con EEUU por visas
Bebé en La Calera
Plan de Trump en Gaza

Condenan a mujer de 87 años que no pagó impuestos a la Dian: le dieron casa por cárcel

El alto tribunal concedió el beneficio de prisión domiciliaria a una adulta mayor por no pagarle impuestos a la Dian. El alto tribunal aseguró que tomó esta decisión por su avanzada edad y estado de vulnerabilidad

Persona adulta_viejita_adulto mayor_abuelito_Imgfx.jpg
Casa por cárcel a mujer de 87 años condenada por no pagar impuestos
Foto: ImgFX, referencia
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 30 de sept, 2025

La sala de casación penal de la Corte Suprema de Justicia decidió conceder el beneficio de prisión domiciliaria a Esperanza Rosales de Uribe, de 87 años, condenada por el delito de omisión del agente retenedor o recaudador, en el marco de sus funciones como representante legal de la empresa Toscana S.A.

En primera y segunda instancia, Rosales había sido condenada a cuatro años y dos meses y, a pagar una multa de $94.772.000, además de quedar inhabilitada para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo.

Fachada del edificio de la Dian.

Sin embargo, tanto el juzgado como el Tribunal de Bucaramanga le negaron la sustitución de la pena pese a su edad y condiciones de salud, entre ellas Alzheimer.

El alto tribunal consideró que las instancias anteriores incurrieron en un error al desestimar su derecho a cumplir la sanción en casa. En palabras de la Corte, las decisiones previas “desconocieron mínimos de garantía, propios del debido proceso y de la necesidad de abordar el tema con perspectiva etaria y de género”

La Corte Suprema también ordenó que Rosales suscriba diligencia de compromiso y preste caución por el equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente.

Además, dispuso que, para los trámites administrativos con el Inpec, como reseñas, “las autoridades carcelarias deberán trasladarse al lugar de reclusión domiciliaria que indique la adulta mayor.

