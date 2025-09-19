Corte Suprema sobre libertad de Álvaro Uribe: “Es una decisión técnica”

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Octavio Tejeiro, se refirió a la reciente decisión de ratificar la libertad del expresidente Álvaro Uribe.

El magistrado aseguró que esta medida fue de carácter técnico-jurídico, declaraciones que dio en medio de su intervención en el Congreso de Colfecar en Cartagena.

"La Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia que, en primera instancia, habia proferido un tribunal. De manera que ese fue el enfoque. Es una decisión técnica que tiene que ver, precisamente, con la libertad pero desde un punto de vista técnico-jurídico", dijo el presidente de la Corte, Octavio Tejeiro.

Magistrado Octavio Tejeiro Duque Foto: captura de video de YouTube

Este pronunciamiengo se da luego de que la Corte Suprema confirmara en segunda instancia el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que, el pasado 19 de agosto, revocó la detención domiciliaria del expresidente y ordenó su libertad.



Con esta decisión, Uribe permanecerá libre mientras se resuelve la apelación de la condena de 12 años en su contra por manipulación de testigos.

El exmandatario había sido sentenciado en primera instancia, el 1 de agosto, a 12 años de prisión domiciliaria por soborno en actuación penal y fraude procesal. Aunque la jueza Sandra Heredia le concedió el beneficio de detención en casa, también ordenó su captura inmediata.

La defensa cuestionó esa medida, alegando que vulneraba derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia. La Sala a quo acogió esos argumentos, al considerar que Uribe había cumplido con las citaciones judiciales y que no existía riesgo de fuga ni de manipulación de pruebas.

El presidente de la Corte añadió que, sobre la posibilidad de que el exmandatario pueda o no hacer política, será un asunto que deberá evaluarse más adelante.