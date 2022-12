Cruce de versiones sobre dineros que Carlos Mattos le habría entregado a la juez

En medio de la imputación de cargos contra la juez Lidia del Carmen Hernández Pérez por el delito de cohecho impropio por supuestamente haber recibido dineros del empresario Carlos Mattos por haber tomado una decisión que terminó beneficiándolo, el fiscal del caso reveló que hay un cruce de versiones sobre el monto que habría recibido la funcionaria judicial y que no hay manera, hasta la fecha, de saber cuánto recibió.

“La Fiscalía no podría, a la fecha, contar con ningún elemento material probatorio que nos indique cuál fue el monto establecido. La Fiscalía estima que la cuantía se acerca a la cifra por ella narrada. Insistiéndose que no contamos con la posibilidad de establecer. Estos dineros no se registran en el sistema financiero, estos dineros no tienen contabilidad como para llegar a establecer cuánto realmente fue que le pudo haber enviado el señor Mattos o cuánto realmente fue lo que recibió la imputada la señora Lidia del Carmen”, dijo el fiscal.



Y es que una cosa es lo que el principal testigo en su contra dice que él entregó y otra lo que ella dice que recibió.

El principal testigo es Dagoberto Rodríguez, el oficial mayor del juzgado sexto civil presidido por Reinaldo Huertas, ambos procesados por recibir sobornos a Mattos.

Rodríguez dice que le hizo 5 entregas de 50 millones de pesos cada una, pero que cada vez que le hacía una entrega a la juez esta le daba 10 millones en contraprestación.

Lo cual quiere decir que Rodríguez asegura que le entregó 200 millones de pesos a la entonces juez.

Sin embargo, la funcionaria judicial, que aceptó cargos, dijo que lo que había recibido eran 100 millones de pesos.

Uno de los puntos que llamó la atención de la audiencia es que la Fiscalía relató que la funcionaria recibió los dineros después de que tomó la decisión, por lo que no se puede decir que la compraron. Sin embargo, apenas Lidia del Carmen recibió el primer regalo, según el testigo Rodríguez de 50 millones de pesos, dijo que era muy poquito para la decisión que había tomado.

"Dice Dagoberto que fue contactado por Mattos a través del abogado David Durán, en un carro, donde estaba Carlos Mattos, que le preguntaron si conocía a la juez 16 y que le dieron una bolsa con 50 millones de pesos. Luego, dice que la juez lo buscó y le dijo que eso era muy poquito", dijo el fiscal del caso.



Lo cierto es que la Fiscalía cuenta con los testimonios también de Edwin Fabián Macías, quien radicó la primera demanda y pagó sobornos a personas que manipularon el reparto y Luis David Durán Acuña, el abogado de Mattos que dio las coimas.

Ambos coinciden en lo que pagaron a funcionarios judiciales y con esas pruebas imputarán cargos, de nuevo, al empresario Mattos el próximo 12 de febrero.