Daysuris Vásquez y Laura Ojeda, enfrentadas por el vencimiento de términos

La piedra en el zapato de Daysuris Vasquez en su proceso judicial se llama Laura Ojeda, hace unos días, Ojeda envió un memorial dirigido a la Vicefiscal Martha Mancera, argumentando que se vencieron los términos en el caso de Daysuris Vásquez porque pasaron más de 120 días y no la han acusado, a diferencia de Nicolás Petro. Cómo consecuencia de eso, el Fiscal Mario Burgos supuestamente y según Ojeda, perdió su competencia por dejar vencer los términos.

Se conoció un concepto que emitió el Fiscal Mario Burgos en el que dice que él no ha perdido competencia porque los términos no se han vencido porque no son 120 sino 240 días porque Daysuris está siendo investigada por más de dos delitos, pero lo cierto es que a ella le imputaron solo dos delitos, lavado de activos y violación de datos personales.

Laura Ojeda se basó en que el pasado 1 de agosto fue la audiencia de imputación de cargos y el 30 de noviembre se cumplieron los 120 días, en los que la Fiscalía no acusó a Daysuris. Algo distinto a lo que ocurrió con Nicolás Petro, al que el ente acusador sí presentó el escrito de acusación. Los 120 días se habrían vencido el pasado 29 de noviembre, pues esta semana salió la resolución del principio de oportunidad de Dsysuris Vásquez, pero aún no ha sido avalado por un juez de garantías.

El concepto conocido por Bluradio que emitió el fiscal Mario Burgos debe ser revisado por Luisa fernanda Obando Guerrero, la Delegada para la seguridad territorial y debe tener una definición antes del 15 de enero, el día establecido para la audiencia de legalidad del principio de oportunidad de Vázquez, y de lo contrario estaría viciado y no pueden proceder con esa diligencia hasta que no se defina esa situación.

“En estos términos doy respuesta a su pretensión según lo dispuesto por la delegada para la seguridad territorial, Así mismo se dará traslado de lo resuelto en el presente a la delegada para la seguridad Territorial para su conocimiento. De igual este delegado fiscal le comunica que mantendrá la competencia para conocer de todas las actuaciones y diligencias que se lleven a cabo”, dice el documento de la Fiscalía conocido por Blu Radio.

