Debate jurídico sobre el 'decretazo' de la consulta popular: piden a Corte reforzar control previo

Al despacho del presidente de la Corte Constitucional, magistrado Jorge Enrique Ibáñez, llegó un concepto conocido por Blu Radio del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJusticia) en el que le piden al alto tribunal asumir un control previo sobre los decretos que convocan a consultas populares en el país. Si bien el Gobierno derogó el decreto tras la aprobación de la reforma laboral, la Corte Constitucional sí se pronunciará para conocer los alcances de un decreto de tal envergadura.

Dejusticia advirtió que permitir que el presidente convoque una consulta popular sin el concepto previo y favorable del Senado, como lo exige el artículo 104 de la Constitución, vulnera de forma grave los principios de separación de poderes y supremacía constitucional.

Según el documento, el Gobierno desconoció una votación negativa del Senado y aun así convocó la consulta popular, argumentando una supuesta excepción de inconstitucionalidad y la existencia de un silencio positivo legislativo, tesis que DeJusticia considera jurídicamente insostenible.

Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

La organización señaló que el caso representa una oportunidad clave para que la Corte Constitucional fije una regla clara hacia el futuro y evite que se repita un escenario que, a su juicio, abre la puerta al autoritarismo plebiscitario



"Esto abriría las puertas a que mañana cualquier presidente, de derecha o de izquierda, pueda declarar nula o inexistente una sentencia judicial o una ley y se abstenga de cumplirlas. Es el comienzo del fin del Estado constitucional de derecho", señaló Dejusticia.

Por último, DeJusticia pidió al alto tribunal hacer un exhorto al presidente de la República para que no desconozca las votaciones del Senado de la República. Esta será una de las 'papas calientes' de la Corte Constitucional para este 2026, a la par de otras iniciativas clave del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Si bien el pronunciamiento no será de fondo porque el decreto en la práctica no tiene efectos, sí es importante conocer cuál es la postura de la Corte ante una eventual convocatoria similar.