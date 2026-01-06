En vivo
Debate jurídico sobre el 'decretazo' de la consulta popular: piden a Corte reforzar control previo

La Corte Constitucional sí se pronunciará finalmente sobre el decreto que convocaba a una consulta popular, aunque el alto tribunal lo hará para sentar jurisprudencia, el centro de estudios jurídicos y sociales DeJusticia pidió a la Corte mayor control previo ante otra convocatoria similar.

