Defensa de vicepresidenta pide rectificación en investigación sobre ‘Memo Fantasma’

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, presentó el pasado 2 de junio una denuncia contra el periodista Jeremy McDermott, del medio InSight Crime, quien habló sobre supuestos negocios de su esposo, Álvaro Rincón, con el narcotraficante conocido con el alias de ‘Memo Fantasma’.

Al respecto, Víctor Mosquera, abogado de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, explicó en Mañanas BLU bajo qué circunstancias retirarían la demanda contra el periodista Jeremy McDermott.

La publicación a la que hace referencia la vicepresidenta es una entrevista, que, al parecer, Álvaro Rincón, esposo de Marta Lucía, le dio a InSight Crime, en la que manifiesta que "había trabajado con el presunto traficante, pero que no estaba al tanto de las acusaciones en su contra al momento de hacer negocios".

Mosquera ofreció retirar la denuncia contra el periodista, siempre y cuando exista una rectificación en torno a un punto de la investigación: no nombrar a la vicepresidenta o asegurar que ella ha tenido contacto o conocía a Guillermo León Acevedo, alias ‘Memo Fantasma’.

“Pedimos que se haga esa aclaración porque el periodista incurrió en una imprecisión, que consideramos si no se aclara queda en el ambiente que ella sí conoce o ha tenido alguna relación con esta persona que llaman ‘Memo Fantasma’”, sostuvo el abogado en Mañanas BLU.

“A él (periodista McDermott) se le pregunta directamente sobre el tema de la vicepresidenta y él asegura que ella le dijo que no conocía bien al señor ‘Memo Fantasma’, cuando realmente antes de esa conversación la señora vicepresidenta le había dicho por chat y vía telefónica que ella no conocía y que no había tenido ninguna relación con él (narcotraficante)”, manifestó.

En tal sentido, de acuerdo con el abogado defensor, el periodista confundió los términos y “semánticamente cambió las palabras y eso lleva a una implicación que no corresponde”.

Dijo, además, que al periodista en mención ya se le ha solicitado la rectificación, pero que no fue atendida y, por eso, el caso escaló a una denuncia penal, “no con el ánimo de criminalizar una investigación periodística, sino buscando una conciliación”.

“Queremos que se aclaren las imprecisiones en la investigación y llegar a una conciliación para darle a conocer a la opinión pública. Tenemos los chats entre la vicepresidenta y el periodista, donde ella le dice que no conoce a este personaje (‘Memo Fantasma’)”, agregó.

Asimismo, insistió en que lo que buscan es que “se haga la aclaración correspondiente y así superar este incidente”.

“No es intención de la vicepresidenta o de nosotros obstruir una investigación que tenga que ver con temas de narcotráfico y paramilitarismo, al contrario, las apoyamos. Pero que quede claro que la vicepresidenta no conoce o ha tenido relación con el señor Acevedo”, finalizó.

