Denuncian irregularidades en operativo de la Policía contra periodistas

Luego de que en redes sociales se difundieran varias denuncias sobre la presunta la retención ilegal de los periodistas Juan Fernando Ospina y Maritza Sánchez, del periódico Universo Centro, se conoció que todo se dio en medio de una discusión para evitar que a una mujer se le llevaran la cédula durante una de las requisas rutinarias que la Policía adelanta en el Parque del Periodista de Medellín.

Según la versión de los comunicadores, cuando los agentes llegaron a hacer sus requisas, una mujer les rechifla, por lo que un policía le pide la cédula y se la lleva. Ésta le reclama y al ver que no se la regresan, pide ayuda a las personas del parque, justo donde Universo Centro tiene su sede.

Es allí cuando Ospina y Sánchez intervinieron para pedir que entregaran el documento y en medio de la discusión, el agente a cargo del operativo, decide llevarse a todas las personas involucradas.

De acuerdo con el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana, se trató de una medida preventiva pues estaba la posibilidad de que todo se convirtiera en una asonada.

“Estaban en camino al Centro Transitorio de Protección, se observa que estas personas se pertenecen a una red de periodistas. De manera inmediata nuestro subcomandante se dirige al sitio y ya verifica y se regresan nuevamente al lugar”, explicó el general, quien agregó que a estas personas no se les aplicó ningún tipo de comparendo.

Ospina confirmó que fueron trasladados nuevamente al Parque del Periodista y aseguró que, aunque fue una exageración lo sucedido, quizás estar entre el gremio de periodistas ayudó a que la situación no pasara a mayores, cosa que no hubiera ocurrido con un ciudadano no tenga suficientes contactos.

El general, por su parte, informó que espera reunirse este lunes con los dos periodistas para dialogar sobre lo sucedido y determinar si se incurrió o no por parte de los uniformados.

