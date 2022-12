Desconozco la condena de la Corte Suprema porque es injusta: Andrés Felipe Arias

“Se da esta captura por solicitud del Gobierno colombiano. Se me priva de la libertad, se me niega la libertad bajo fianza inicialmente para dar paso a la solicitud de extradición”, dijo en entrevista con BLU Radio.



El exministro agregó que desde el primer momento le dijeron que su detención se debía a la solicitud de extradición del Gobierno de Colombia.



En ese sentido, Arias dijo que el testimonio del expresidente Álvaro Uribe fue clave para explicar en este momento no hay tratado de extradición entre los dos países.



Sobre lo que viene, el exministro se mostró confiado en lograr el asilo en Estados Unidos porque hay suficientes pruebas de que en su contra hay una persecución política.



“Vamos a seguir adelante, confiando en Dios, disfrutando del aire y el sol que no pude disfrutar en estos meses”, dijo.



Finalmente, Arias expresó que siempre se presentó ante la justicia y que, pese a que no había pruebas de las acusaciones en su contra, sabía que iba a ser condenado.



“No estaba condenado en ese momento. Hubo una infiltración ilegal de esa condena, para influenciar la elección presidencial, y decidí hacer la solicitud de asilo para soportar mi caso en una justicia independiente. Desconozco la condena de la Corte Suprema porque es injusta”, expresó.



“¿Dígame usted si 17 años y medio de cárcel por haber firmado unos convenios con un instituto es algo sensato?”, agregó, tras afirmar que desconoce la condena porque es injusta.



Continuó afirmando que fue absuelto por cualquier anomalía en su patrimonio familiar y manifestó que no hay cómo comparar su condena con la de otras personas que sí han cometido delitos en Colombia.