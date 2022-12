Desde indígenas caníbales hasta niños de 10 años entrenó ‘Martín Sombra’ en las Farc

Blu Radio conoció en primicia la versión voluntaria de Eli Mejía, conocido como ‘Martín Sombra’ o ‘el carcelero de las Farc . Aunque en dos oportunidades este hombre evitó asistir a la JEP para entregar la información que tiene sobre el reclutamiento de menores durante el conflicto, después de un ultimátum en el que le advertían sobre sus posibles incumplimientos tuvo que entregar detalles sobre este delito que se presentó en las filas de las Farc y sobre el que se tiene un registro de 18.677 víctimas.

Al comienzo de la diligencia empezó explicando la forma como funcionaban los consejos de guerra cuando la guerrilla creía que se había incumplido con algunas de las normas establecidas; esto no era solo para los guerrilleros, sino también para las comunidades donde delinquían. Estos consejos algunas veces terminaron en fusilamientos y abusos sexuales.

Antes de empezar a referirse al reclutamiento de menores cuestionó a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, hoy en día presidente del Partido Comunes, y a Rodrigo Granda, quien era conocido como el canciller de las Farc. Aseguró que ante la JEP han dicho mentiras sobre lo sucedido durante el conflicto y criticó los ingresos que tienen los exmiembros del secretariado en comparación con otros desmovilizados.

"Timoleón Jiménez ha dicho que lo que yo estoy hablando es mentira. A mí qué se me quita y qué se me pone; yo me estoy ganado 320.000 pesos y ellos 42 millones, entonces cómo se acomoda él con sus lucros personales, su buena casa, su buen estrene y buenas cosas. Yo le estoy haciendo inteligencia a ellos y en la sola navidad se comieron en comida 24 millones de pesos entre la familia de Timo, el negro Antonio, entonces a ustedes, me perdonan la frase, los tienen engañados con un poco de mentiras", señaló ante la magistrada Lily Rueda.

Ya refiriéndose al reclutamiento de menores en las filas de la guerrilla, ‘Martín Sombra’ afirmó que en un campamento llamada El Barrial, en 2007, recibió cerca de 700 menores para que él entrenara; explicó que los niños tenían condilomas y algunas otras enfermedades.

"Les enseñé ingeniería militar, explosivos, comunicaciones, enfermería, a construir trincheras, la parte vulnerable, cómo puede pegar y cómo ahorcar al otro; refugio, saqué de ahí una fuerza especial, saqué 300 que iban para diferentes frentes y bloques y las mujeres son más peligrosas, les gusta mucho aprender, cómo se mata un marrano también", señaló ‘Sombra’.

Sobre las directrices internas que tenían las Farc frente a la edad de personas que podrían entrar a la guerrilla, ‘Sombra’ manifestó que había un formato de reclutamiento, en el cual estaba prohibido que ingresaran menores de 18 años, pero que igualmente este formato fue "violado" e incluso se presentaron casos de reclutamiento de menores de 10 años. Con los hijos de Manuel Marulanda se habría empezado a "aplicar el reglamento" desde que era niños, posteriormente, ‘Sombra’ reconoció que entrenó gente en canibalismo.

La magistrada Lily Rueda le preguntó si sacaron a los niños de las filas cuando los altos mandos se enteraron que eran menores, y en ese momento fue que ‘Sombra’ hizo la explicación. "No hombre, yo los entrené, esos eran los pisa suaves, los pisa suaves son una fuerza especial que yo entrené; yo entrené también una tropa que comía gente, por ejemplo, si te vas pa Villavo entonces usted tiene que aprender qué comer", agregó ‘Sombra’.

A la afirmación la magistrada Rueda le preguntó: "¿Si usted los entrenó, estaban dentro de las Farc? Cuando usted me dice yo los entrené, ¿los entrenó estando dentro de las filas de las Farc?". A lo que ‘Sombra’ respondió: "Eso era muy secreto, eso ni 'el Mono' lo sabía, ¿si me está entendiendo? A Marulanda sí le dije voy a entrenar unos caníbales para el día en que se nos tuerzan los otros; los cazamos porque usted tiene que tener un plan alterno, ya usted está conociendo la realidad de las cosas para qué tengo que meterle mentiras yo a usted", le dijo ‘Sombra’ a la magistrada.

Señaló, además, a Carlos Antonio Lozada como el culpable de que las Farc hayan sido infiltradas, pues dijo ‘Sombra’ que Lozada empezó a reclutar jóvenes que terminaron siendo infiltrados. También afirmó que Rodrigo Londoño habría dado órdenes de fusilar a jóvenes señalados de ser presuntos infiltrados. La incorporación de menores se habría daño desde 1964, según aseguró.

“En la organización de las Farc se han incorporado menores desde el año 64, cuando se fundan las Farc, todos chinos campesinos se fueron huyendo a la guerrilla”, añadió.

Durante la diligencia, la magistrada Lily Rueda le tuvo que llamar la atención al hacer comentarios en los que, por ejemplo, se refirió como “viejita” a la madre de una de víctimas de reclutamiento que busca información sobre su hijo. La Procuraduría también le pidió tener cuidado ya que debido a su lenguaje puede estar generando revictimización.

El próximo 23 de enero ‘Martín Sombra’ deberá volver a responder ante la magistrada Lily Rueda sobre el reclutamiento en las Farc. Es de señalar, además, que cerrando la diligencia pidió perdón por línea de mando a las víctimas de reclutamiento.

