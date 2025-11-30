Desde la cárcel, habla hermano de Mauricio Leal y reclama sus bienes: "Una vida de lujos"

El doble homicidio del estilista Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, ocurrido el 22 de noviembre de 2021 en La Calera, volvió a generar controversia tras nuevas declaraciones de uno de los familiares.

Aunque en un inicio el caso fue presentado como un suicidio, la Fiscalía concluyó que se trató de un crimen cometido por Jhonier Leal, hermano mayor del estilista, quien hoy cumple una condena de 55 años y 3 meses de prisión.

Carlos Andrés García, medio hermano de Mauricio y Jhonier —también privado de la libertad— aseguró que teme por su vida y reiteró que detrás del crimen hubo “ambición y traición”.

En diálogo con Expediente Final de Caracol Televisión, indicó que Jhonier sería capaz de hacerle daño: “Si le fue capaz de hacer eso a mi mamá, que era la propia mamá de él, y a su propio hermano por la gerencia, por la plata, ahorita qué no puede hacer conmigo”, afirmó.



Primo de Mauricio Leal revela detalles del crimen y asegura que hay más personas involucradas Foto: redes sociales

Incluso señaló que interpuso una demanda preventiva: “Si me llega a pasar algo a mí, ya saben que fue él”. La defensa de Jhonier continúa insistiendo en su inocencia. Su abogada asegura que su cliente es una persona “llena de Dios” y que no cometió el doble homicidio.

El expediente judicial detalla que Jhonier Leal habría intentado desviar la investigación desde el inicio. De acuerdo con los peritos, mostró “conciencia forense”, es decir, conocimiento para intervenir la escena del crimen y hacer pasar el doble homicidio como un supuesto suicidio.

Publicidad

Carlos Andrés relató que, al preguntarle por lo ocurrido, Jhonier le respondió: “Sí Andrés, mataron a mi mamá y a mi hermano”, sin demostrar tristeza. “Ni llorando ni desesperado, como si no hubiera sido familia de él”, agregó.

La Fiscalía sostiene que el crimen tuvo un móvil económico. Carlos Andrés asegura que Jhonier le había confesado problemas de deudas: “Andrés, estoy muy endeudado”. También afirmó que la caja fuerte de Mauricio estaba abierta al momento del hallazgo y que “esa plata se la robó Junior”.

Cuatro años después del asesinato, la familia Leal enfrenta otra batalla: la disputa por el patrimonio del estilista. Carlos Andrés interpuso una demanda de indignidad para impedir que Jhonier herede bienes de Mauricio y Marleny.

Publicidad

Carlos Andrés insiste en que su medio hermano no actuó solo: “John no hizo eso solo, él tuvo que haber hecho eso con alguien, alguien la ayudó”, precisó.