Primo de Mauricio Leal revela detalles del crimen y asegura que hay más personas involucradas

A más de cuatro años del doble homicidio de Mauricio Leal y su madre, Marleny Hernández, el caso vuelve a generar atención tras las revelaciones de Brayan Medina, primo del estilista, quien entregó nuevos detalles sobre lo ocurrido en entrevista con Conducta Delictiva.

El crimen, ocurrido en 2021, fue atribuido por la Fiscalía a Jhonier Leal, hermano de Mauricio y señalado como autor material e intelectual del doble asesinato. Según las autoridades, Jhonier los atacó y posteriormente intentó simular un suicidio para encubrir los hechos. Desde entonces permanece en prisión.

Brayan Medina, quien aseguró haber sido muy cercano a los hermanos Leal, afirmó que la investigación quedó “incompleta”. Recordó además que era sobrino de Marleny: “es decir, mi mamá era la hermana”. Según él, parte de la familia cuestiona la responsabilidad exclusiva de Jhonier en el crimen y sostiene que “los Leal eran 3 hermanos, muy unidos, que trabajaban juntos”.

Sobre la relación entre los hermanos, Brayan señaló que “Jhonier era más unido con la familia, más metido ahí, más pendiente de la familia, era el que los llamaba: ‘¿cómo están?, ¿qué necesita?’; Mauricio no, con Mauricio no tuve mucho que compartir”. Añadió que “Jhonier fue mucho más familia que Mauricio”, pues, según él, Mauricio prefería no compartir con ellos ni con su abuela.



Familia de Mauricio Leal alerta riesgo de exhumación por falta de recursos Foto: redes sociales

Medina también recordó dinámicas familiares que, asegura, generaban tensiones: “El preferido era Mauricio, él era la mano amiga de mi tía, ellos dos eran uno. Mi tía solo le enviaba el almuerzo a Mauricio; no le mandaba comida a Jhonier".

Brayan confesó que Mauricio decidió alejarse de la familia por la insistencia en pedir dinero: “Después de que murió, entendí que él tenía toda la razón: la familia eran unas sanguijuelas, siempre aparecían solo cuando les convenía”.

Según Medina, muchas de las discusiones de Jhonier eran por defender a Mauricio de trabajadores del salón que se aprovechaban de él. También relató que, antes del crimen, hubo un fuerte conflicto alrededor de un sobrino de Mauricio que trabajaba en la peluquería y fue despedido por problemas de comportamiento. El joven salió “ofendido”, pese a que —según Brayan— Mauricio siempre lo había apoyado.

Tras quedar sin empleo y con deudas, el sobrino se fue a vivir con Jhonier en La Calera, donde se reunían con frecuencia. Días después, la pareja del sobrino ingresó a trabajar en la peluquería. Desde entonces, afirmó, ella informaba todo lo que ocurría en el negocio, y esa información llegaba a Jhonier y al sobrino: “Se murmuraba todo”.

Tras el crimen, Brayan incluso recordó un episodio que lo dejó marcado: “Imagínese: a él se le murió un animal y le dolió más que cuando falleció su mamá”. Sobre la funeraria, señaló que durante ese momento varias personas del salón estuvieron “murmurando” con Jhonier, lo que aumenta su sospecha de que más personas están implicadas.

Medina aseguró que la “cabeza criminal”, es decir, quien habría planeado el crimen, está dentro de la misma familia. Si bien reconoce que Jhonier tuvo cercanía con los hechos y habría facilitado el acceso a la casa, insistió en que no fue quien empuñó el arma: “Aquí hay mucha familia involucrada. Hay sobrinos, hermanos, conocidos, empleados… toda esa gente tiene que ver en lo que pasó”.