Detienen a 8 militares por muerte de campesino, en presunto caso de falsos positivos

Por la muerte del campesino Ciro Alfonso Manzano Ariza, ocho militares fueron privados de la libertad en Arauca, señalados de supuesta responsabilidad en lo que sería un falso positivo.

Los hechos, protagonizados por integrantes de la compañía Búfalo Tercero del Ejército, se registraron el pasado 8 de octubre de 2018 en el municipio de Arauquita (Arauca). En el operativo, murió Ciro Manzano y resultó herido otro labriego identificado como Andrés Salcedo.

Durante la acción, además, integrantes del Ejército detuvieron a Juan Pablo Salcedo, excombatiente de las Farc, así como a René Chaparro. Según el ente acusador, los hechos no se registraron en un enfrentamiento como inicialmente reportaron los miembros de la fuerza pública.

"La Fiscalía cuenta con material probatorio para investigar a los uniformados por los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio agravado", indicó el ente acusador.

"De quienes indica el Ejército ser miembros de una organización criminal hasta la fecha no se ha demostrado. Un equipo de fiscales establecieron que dentro de estos hechos no hubo ningún enfrentamiento", señaló la fiscal Marta Mancera.



El ente investigador logró recolectar evidencia y material probatorio que vincularia al suboficial y a los 7 soldados profesionales con conductas punibles. Las audiencias, trascendió, se desarrollarán en el departamento de Arauca.



Este caso se constituiría como un nuevo caso de falsos positivos, ya que la Fiscalía estableció que no hubo combates y además las víctimas fueron señaladas de pertenecer a una banda criminal, características similares a lo que en el pasado se conoció como 'ejecuciones extrajudiciales'.



Los 8 capturados fueron identificados como:

- Cabo segundo Manuel Torres

-Soldado profesional Siber Ortiz

-Soldado profesional Brayan Osorio

-Soldado profesional Miguel Ortiz

-Soldado profesional Juan Quinaya

-Soldado profesional Nicolás Ortiz

-Soldado profesional Antonio Ospina

-Soldado profesional Jonathan Pacheco



Los procesados fueron detenidos en las instalaciones de la Brigada XVIII en Tame, Arauca.