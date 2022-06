Ejército condecorará a coronel imputado por la Fiscalía por comprar tapabocas N95 a $45.000 cada uno

En una polémica decisión, el Ejército Nacional condecora este viernes al coronel Freddy Alberto Baquero Jaimes, el mismo militar que fue expuesto en Mañanas BLU , cuando Colombia está al aire, por sus contratos con sobrecostos en los insumos requeridos durante la pandemia.

El coronel Baquero Jaimes, que como director del Comando de Adquisiciones de la Central Administrativa y Contable de Medellín Cenac, compró tapabocas N95 por la suma de 45.000 pesos cada uno. Los hechos fueron revelados en primicia los micrófonos de BLU Radio el 14 de abril de 2020.

Dos meses después, el oficial fue imputado por la Fiscalía por las presuntas irregularidades cometidas en los momentos más difíciles de la emergencia sanitaria.

El imputado coronel recibirá la medalla militar Bicentenario de la logística militar y se les concede a los militares que “han contribuido al progreso, fortalecimiento y alcance de los objetivos misionales, enalteciendo la magna labor y el nombre de la logística colombiana durante estos 200 años al servidor del pueblo colombiano”.

Consultado el Ejército sobre la decisión, la institución contestó que "la formulación de imputación de cargos no es ningún impedimento para algún funcionario público. Pues esta etapa procesal, es el primer momento a partir del cual la Fiscalía comunica a una persona el delito que considera se ha materializado frente a la realización de unos hechos".

De acuerdo con el Ejercito, la imputación no significa que exista responsabilidad hasta este momento procesal y que, constitucionalmente, aplica el principio de presunción de inocencia y que la Contraloría no determinó detrimento en el patrimonio público, ni una indebida gestión fiscal en la administración de los recursos de la Nación. Además, que aunque el oficial tiene activa la investigación eso no genera impedimento para el otorgamiento de la medalla, puesto que no ha sido sancionado disciplinariamente.

No obstante, la competencia de la investigación penal, que hoy está en manos de la Fiscalía, está siendo estudiada por la Corte Constitucional, que desde el pasado 7 de julio del 2021 analiza si existe un conflicto de colisión de competencias entre la justicia penal militar y la justicia ordinaria.

Es decir, de acuerdo con fuentes consultadas por MañanasBLU, cuando Colombia está al aire, el Ejército buscaría que la investigación pase a la justicia penal militar, donde ya se hablan de una absolución por la presunta cercanía del coronel Baquero con el comandante el Ejército, general Eduardo Zapateiro.