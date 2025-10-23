Ejército destruyo 6.5 toneladas de material de guerra en Nariño

Ya son nueve las toneladas de material bélico que, en menos de dos semanas, ha destruido el Ejército Nacional tras la entrega que ha hecho la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, en cumplimiento del “acuerdo número 12 sobre la entrega, verificación y destrucción de material de guerra”, y constituye “una acción concreta de protección de la vida digna”, en el marco de los diálogos de paz con el gobierno del presidente Petro que ya cumplen un año y medio.

Una semana después del acto simbólico en el Putumayo y con la presencia de las naciones unidas y oficiales del Ejército Nacional se produjo este jueves 23 de octubre en un paraje solitario del corregimiento de Inda Zabaleta, zona rural de Tumaco, en el pacífico nariñense, la destrucción de 6.5 toneladas de material de guerra entre los cuales estaban granadas, morteros hechizos, cilindros bomba, tatucos, munición de distintos calibres y cientos de kilos de anfo para la fabricación de minas antipersonal.

Walter Mendoza, jefe de la delegación del grupo ilegal Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano, dijo a Blu radio que ellos están cumpliendo con los acuerdos y, desde luego, que el impacto para la mesa es muy importante.

"Mantenemos firme y real los hechos que demuestran la voluntad de la coordinadora por seguir adelante en el proceso de paz y aportar a la reconciliación y a las transformaciones territoriales”, dijo Mendoza.



Material de guerra. Suministrada.

Según Mendoza, son en total 14 toneladas de material de guerra que dejan de subsistir y aseguró que todos los frentes han demostrado todas las ganas que tenemos de que esta paz sea posible y queremos seguir avanzando hacia la reconciliación y que nos permita con las comunidades lograr ese empoderamiento de la paz total en todos los territorios.

Por su parte, Alexander Rondón, quien fue él y encargado de la recolección del material de guerra de la Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano, dijo que “este es un tema fundamental para salvar vidas".

"Que exista más tranquilidad en las comunidades, para que haya más prosperidad, más desarrollo y que los habitantes de Nariño y Putumayo puedan vivir con mayor tranquilidad”.

Manifestó que, con esta destrucción, los frentes que conforman el grupo ilegal Coordinadora Nacional Ejercito Bolivariano están aplicando y aportando a la paz total del presidente Gustavo Petro.

"Contamos con la alianza de las comunidades, pese a que hay mucho escepticismo sobre este proceso. Aquí estamos demostrando que los diálogos con la coordinadora si están avanzando positivamente", dijo Rondón.