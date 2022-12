El caso por el que huilenses podrán ingresar a Alcaldía en chanclas y pantaloneta

El abogado Daniel Polo habló en BLU Al Derecho sobre la tutela que recientemente falló la Corte Constitucional a su favor con la que tumbó la polémica medida que prohibía entrar a la Alcaldía de Neiva en chanclas y pantaloneta.

“Los hechos ocurrieron en diciembre de 2016, cuando en compañía de mi madre me dirigía a las instalaciones de la Alcaldía municipal para adelantar un trámite fiscal, pero el señor de la vigilancia me dice que no podía ingresar porque iba vestido con una bermuda, según una resolución”, explicó.

Polo manifestó que demandó la situación en la Oficina de Apoyo Judicial de Neiva y un juez de control de garantías le dio la razón en primera instancia. “El argumento es que la medida era innecesaria y resultaba fuera de los parámetros de la libre personalidad. En segunda instancia, dice que no era necesaria la medida municipal. La Corte selecciona la tutela por el criterio de asunto novedoso”, agregó.

El objetivo de esta tutela era la modificación de la circular para el acceso al Palacio Municipal de los ciudadanos, y ya se dio cumplimiento a la sentencia de la Corte. “Es un mensaje claro para las libertades y que se deben guardar las costumbres”, puntualizó.

