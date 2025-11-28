“El CNE se inventó que recursos de Fecode y la USO ingresaron a campaña Petro 2022”: Eduardo Noriega

Eduardo Noriega, delegado del Pacto Histórico en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022, respondió en Mañanas Blu, con Néstor Morales, a la millonaria sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) por presuntas irregularidades en la financiación electoral. El directivo negó de forma categórica que los aportes de Fecode y la USO hubieran ingresado a la campaña, como concluyó el organismo de control.

Según Noriega, la decisión es “una consideración subjetiva” y sin sustento jurídico. “De eso no hay prueba. Es una consideración subjetiva que hacen los señores magistrados del Consejo Nacional Electoral. […] Lo que quieren es poner en la picota pública al presidente como si hubiera excedido los topes, y eso no es cierto”, afirmó. Fue más allá: aseguró que “el CNE se inventó” que los recursos llegaron a la campaña.

El presidente Gustavo Petro ha reiterado que el CNE no puede investigarlo. Foto de Gustavo Petro: AFP // CNE

Noriega explicó que, en el caso de Fecode, el dinero fue entregado a Colombia Humana y no a Petro Presidente, como consta en una escritura pública: “Yo no sé por qué el Consejo Nacional Electoral desprecia una prueba que es sagrada en materia de donaciones”. Sobre la USO, insistió en que “no hay una sola prueba en el expediente que indique que esos recursos entraron a la campaña”.

Ante la pregunta sobre una posible triangulación, como señala el fallo, respondió que ese término “es muy pobre jurídicamente” y que el uso de esos recursos por parte de un partido político es legal: “Un partido tiene el deber de vigilar que a sus candidatos no les roben los votos. Si Colombia Humana usó recursos para eso y así lo reportó, es legal”.



Noriega también cuestionó la competencia del CNE para investigar hechos posteriores al plazo legal. Aseguró que el organismo perdió la facultad porque las quejas se presentaron después de los 30 días permitidos tras la campaña, por lo que el fallo sería “tendencioso”, con un interés político: “A mi juicio el fallo es aberrante”.

Sobre la posibilidad de consecuencias penales para el exgerente Ricardo Roa, Noriega dijo que está “absolutamente tranquilo” y confía en que las instancias judiciales revertirán la decisión: “No hay un solo peso ilícito. Eso no ocurrió”.

El equipo jurídico de la campaña Petro Presidente prepara las impugnaciones y sostiene que las conclusiones del CNE son, en palabras de Noriega, “mentiras sin ninguna prueba”.

