En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / El mensaje de despedida de Juan Carlos Uribe al hermano que, según Fiscalía, él mismo mató

El mensaje de despedida de Juan Carlos Uribe al hermano que, según Fiscalía, él mismo mató

El hoy capturado fue quien confirmó públicamente la muerte de su hermano con un mensaje conmovedor.

Juan Carlos Uribe (foto principal) habría asesinado a su hermano
Juan Carlos Uribe (foto principal) habría asesinado a su hermano
Fotos: suministradas
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

La Fiscalía capturó en Cali a Juan Carlos Uribe Bejarano, jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, señalado como responsable de la desaparición y asesinato de su propio hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, de 74 años.

El caso, que ha causado conmoción en la capital del Valle, comenzó el pasado 6 de abril, cuando Jorge Hernando salió de su vivienda en el barrio Santa Mónica, norte de Cali, y no regresó. Once días después, algunas partes de su cuerpo calcinadas fueron halladas en zona rural, cerca del corregimiento de Navarro.

Lo insólito es que, en ese momento, el hoy capturado fue quien confirmó públicamente la muerte de su hermano. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Juan Carlos Uribe escribió:

“Con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien ha partido de este mundo”.

Juan Carlos Uribe Bejarano, sospechoso del crimen de su hermano
Juan Carlos Uribe Bejarano, sospechoso del crimen de su hermano
Foto: suministradas

En otro mensaje, añadió:

Como familia nos sentimos devastados por esta irreparable pérdida, pero también profundamente agradecidos por todas las manifestaciones de solidaridad
Publicó.

La captura de Juan Carlos Uribe se produjo en la tarde del jueves 18 de septiembre en su oficina de la Biblioteca Departamental, en cumplimiento de una orden judicial.

Publicidad

Uribe Bejarano es un conocido relacionista público en Cali, con trayectoria en cargos oficiales como jefe de protocolo en la Alcaldía y en otras entidades del sector público.

Le puede interesar:

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Cali

Asesinatos

Publicidad

Publicidad

Publicidad