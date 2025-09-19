El mensaje de despedida de Juan Carlos Uribe al hermano que, según Fiscalía, él mismo mató

La Fiscalía capturó en Cali a Juan Carlos Uribe Bejarano, jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero, señalado como responsable de la desaparición y asesinato de su propio hermano, el empresario Jorge Hernando Uribe Bejarano, de 74 años.

El caso, que ha causado conmoción en la capital del Valle, comenzó el pasado 6 de abril, cuando Jorge Hernando salió de su vivienda en el barrio Santa Mónica, norte de Cali, y no regresó. Once días después, algunas partes de su cuerpo calcinadas fueron halladas en zona rural, cerca del corregimiento de Navarro.

Lo insólito es que, en ese momento, el hoy capturado fue quien confirmó públicamente la muerte de su hermano. A través de su cuenta de X (antes Twitter), Juan Carlos Uribe escribió:

“Con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien ha partido de este mundo”.



Juan Carlos Uribe Bejarano, sospechoso del crimen de su hermano Foto: suministradas

En otro mensaje, añadió:

Como familia nos sentimos devastados por esta irreparable pérdida, pero también profundamente agradecidos por todas las manifestaciones de solidaridad Publicó.

La captura de Juan Carlos Uribe se produjo en la tarde del jueves 18 de septiembre en su oficina de la Biblioteca Departamental, en cumplimiento de una orden judicial.

Uribe Bejarano es un conocido relacionista público en Cali, con trayectoria en cargos oficiales como jefe de protocolo en la Alcaldía y en otras entidades del sector público.

