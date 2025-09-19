Capturan a funcionario público por crimen de su propio hermano en Cali

Fue capturado en Cali, Juan Carlos Uribe Bejarano, jefe de protocolo de la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. La Fiscalía ordenó su captura como sospechoso de la desaparición y el asesinato de su propio hermano, Jorge Hernando Uribe Bejarano.

El empresario Jorge Hernando Uribe, de 74 años, desapareció el pasado 6 de abril, después de salir de casa, del barrio Santa Mónica, en el norte de Cali. Once días después aparecieron algunas partes de su cuerpo calcinadas, cerca del corregimiento de Navarro, zona rural de Cali.

Ese día el propio Juan Carlos Uribe, a través de sus redes sociales, confirmó el hallazgo del cadáver. Escribió en su cuenta de X “Con el corazón lleno de tristeza, queremos informar que después de 11 días de angustiosa búsqueda, hemos encontrado a nuestro amado hermano Jorge Hernando Uribe Bejarano, quien a partido de este mundo”.

Juan Carlos Uribe Bejarano, sospechoso del crimen de su hermano Foto: suministrada

Después Juan Carlos Uribe escribió: “Como familia nos sentimos devastados por esta irreparable pérdida, pero también profundamente agradecidos por todas las manifestaciones de solidaridad”.



Juan Carlos Uribe fue capturado al final de la tarde del jueves 18 de septiembre en su oficina de la Biblioteca Departamental. El indiciado es un reconocido relacionista público, que ha ocupado en el pasado el cargo de jefe de protocolo en la Alcaldía de Cali y en otras entidades públicas.

