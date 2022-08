“El que cometió delitos que responda”: Claudia López sobre proyecto para favorecer a Primera Línea

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López , manifestó su desacuerdo con un eventual proyecto que dé libertad a detenidos en las protestas del paro nacional . El diseño de la iniciativa fue anunciado en el congreso del Pacto Histórico y buscaría, con base en una ley de sometimiento, dar herramientas jurídicas para sacar de las cárceles a manifestantes procesados por diversos delitos.

"Eso es un delito, no un deporte. Así como los policías que abusaron deben responder ante las justicia , los pocos, tengo que decir que fueron muy pocos, que cometieron este tipo de actos delictivos, también deben responder", declaró.

López pidió dar una mirada a fondo a lo sucedido y que la justicia sea impartida de manera contudente, tanto hacia a un lado como para el otro. La mandataria recordó que hubo abusos de miembros de la fuerza pública y eso merece justicia, pero que también hubo ciudadanos que se encapucharon, tomaron armas contundentes, incendiarias y atentaron contra la vida de otros, además de destruir bienes públicos.

"No es blanco y negro. Sí hubo abusos de algunos miembros de la Policía contra gente que estaba protestando pacíficamente. ¿Eso es injusto?, sí; no amerita que un ciudadano esté, además de abusado, en la cárcel, claro que no, pero también es cierto, porque me consta, lo vi, que hubo gente que no estaba en protesta pacífica. Gente que picó los andenes, cogió esa piedra, destruyó las viviendas, los comercios, las tiendas, las estaciones de otro. Que cogió armas molotov, incendiarias, que pueden matar a otro", indicó.

La alcaldesa Claudia López dejó en claro que sí hubo criminalización de la protestas y que ella mismo tuvo que salir a denunciar casos como el de un joven que fue golpeado injustamente por policías, quienes luego pretendieron retenerlo en una estación de TransMilenio.

"Sé que hubo criminalización de la protesta social. No todo es blanco y negro. Cuando muchos miembros del Pacto Histórico o de mi partido, el Verde, dicen que hubo abusos, claro que los hubo. Yo misma los denuncié. Aquí hubo policías que cogieron muchachos cuando protestaban o grabando la protesta. Los cogieron a golpes, sin estar haciendo ningún acto de vandalismo", sostuvo López.

