Financiación del ELN a Primera Línea: estas son, según la Policía, las pruebas que la demostrarían

El director del Servicio Informativo, Ricardo Ospina, reveló en primicia documentos confidenciales en poder de la Fiscalía y la Policía según los cuales Ogli Ángel Padilla, alias 'Fabián' habría sido uno de los responsables del financiamiento de integrantes de grupos de Primera Línea que cometieron actos de violencia y vandalismo durante las protestas del paro nacional.

La actuación del ELN habría sido de financiación , aprovechando el momento y pescando en río revuelto, de jóvenes que según los documentos se veían desorientados y carecían de financiación. El fin de los aportes de recursos sería el adoctrinamiento y la instrumentalización de los manifestantes.

En total son más de 21 páginas entre las que hay circulares del 6 de mayo y correos electrónicos cruzados por personas cercanas al comando central del ELN.

Uno de los correos, atribuidos a alias 'Fabián', dice: "Viejo mi querido viejo, por aquí las cosas siguen lo mismo. Argiro me resolvió lo del dinero, 50 [aparentemente millones de pesos], pero me dijo que me enviaba 23 más para que se pudiera aportar a las primeras líneas y los procesos que estamos llevando a cabo".

La comunicación, además, entregaría detalles de lo que se estaba haciendo en su momento en las ciudades de Cali y Medellín . Se trata de un correo fechado de 11 de mayo de 2021, en el cual se envió un saludo a varias personas supuestamente aliadas con 'Fabián', entre ellas: 'Lola', 'Manuel' y Fredy'. En la comunicación se habla del envío de 55 millones de pesos, supuestamente para financiar bloqueos y actos violentos.

Finalmente, se habla de la forma en que se intentaría hacer llegar arma a jóvenes radicalizados, pero se pide prudencia para que no se sepa que el ELN está detrás de acciones irregulares.

Publicidad

Las comunicaciones son objeto de análisis de los investigadores para corroborar la veracidad.

Escuche este informe de Meridiano BLU: