El video con el que la defensa de Paul Naranjo busca demostrar su inocencia

Una juez envió a la cárcel a Paul Naranjo como presunto responsable del feminicidio agravado de Ana María Castro . El caso tiene más preguntas que respuestas.

Con un video, la defensa de Paul Naranjo busca demostrar que su cliente es inocente del delito de feminicidio, imputado por la Fiscalía y por el que un juez lo envió este miércoles a la cárcel.

“Es la 1:41 de la mañana, aparecen al fondo las piernas de Mateo Reyes y posiblemente la señorita Ana María. Es decir que ellos estaban vivos en ese sitio cuando se bajaron de la camineta. La teoría de la Fiscalía está muy lejos de la realidad”, dijo Jhon Cadena, el abogado de Naranjo.

En el caso, es clave el testimonio de Daniel Vega, un conductor de la plataforma DIDI, quien fue testigo de los hechos y llamó al 123 para reportar la emergencia. BLU Radio habló con él y relató que vio cómo lanzaron a Ana María Castro de un carro oscuro con vidrios polarizados.

“Alcancé a ver cómo abrieron la puerta de atrás del lado derecho del carro y botaron una chica. Lo digo por la manera cómo sale de la puerta trasera derecha del carro y cae. Cayó como si fuera un muñeco de trapo entre el carril derecho y central en el asfalto, la chica quedó ahí quieta, en ese momento el vehículo aceleró muy rápido rumbo oriente- occidente, no alcancé a ver placas, ni personas que estuvieran dentro del vehículo porque estaba polarizado”, explicó.

La juez 34 de garantías de Bogotá , al tomar la decisión de enviar Naranjo a la cárcel sostuvo que la medida de aseguramiento en su contra busca evitar que huya.

“Concuerda esta funcionaria con la Fiscalía y la apoderada de la víctima cuando advierten que existen patrones de comportamiento de Naranjo que permiten inferir que no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia, pues basta con mencionar que, pese a que el imputado estaba enterado de la orden de captura en su contra, optó por huir. Y que, pese a que las autoridades realizaron todas las actividades tendientes a la captura no fue posible su ubicación”, dijo la juez.