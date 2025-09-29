Enrique Vargas Lleras demandó a minSalud Jaramillo y pidió que se prohíba su salida del país

Enrique Vargas Lleras, quien fue integrante de la junta directiva de la Nueva EPS, demandó a Guillermo Alfonso Jaramillo por los delitos de injuria y calumnia. Lo anterior, después de una declaración de Jaramillo que se dio el pasado 15 de septiembre en La W, en la cual el ministro lo vinculó con supuestos actos de corrupción, manejos contractuales irregulares y apropiación indebida de recursos públicos. Vargas Lleras señala que estas son acusaciones falsas.

“En el documento presentado a la Fiscalía, el denunciante detalla cómo las palabras del ministro lo señalan explícitamente como partícipe de operaciones ilegales en el manejo de la Nueva EPS, sugiriendo vínculos con empresas cuestionadas como Venus Investment. A su juicio, esas declaraciones reúnen los elementos legales para configurar los delitos de injuria y calumnia. En consecuencia, solicita imponer al funcionario las penas de prisión y multa previstas en el código penal”, señala el comunicado del equipo de Vargas Lleras.

Ministro Guillermo Alfonso Jaramillo Foto: MinSalud

Como medida cautelar, el exintegrante de la junta directiva de la Nueva EPS pidió que se le prohíba la salida del país a Jaramillo, pues asegura que hay un riesgo de fuga y de obstrucción a la justicia.

“El Gobierno no puede convertir la injuria y la calumnia en cortina de humo para ocultar su incumplimiento con la salud de los colombianos. Mientras distraen al país con difamaciones, asfixian financieramente a los prestadores y no giran a tiempo”, dice Vargas Lleras.



Además, en la denuncia se señala que las declaraciones del ministro no están sustentadas en ninguna evidencia y sí afectan varios de los derechos de Vargas Lleras.