Andrés Forero enfrenta denuncia penal del ministro Guillermo A. Jaramillo: “No me voy a silenciar”

El representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que enfrenta lo que considera un intento de silenciar su labor de control político, luego de que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, instaurara una denuncia penal en su contra. Según el congresista, la acción judicial se presentó apenas tres días después del atentado contra Miguel Uribe, hecho que calificó como un hostigamiento adicional.

“Debo decirle al país que tres días después del atentado contra Miguel Uribe fue interpuesta contra mí una denuncia penal por parte del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, con la intención de silenciarme por cuenta de las denuncias que yo he hecho a propósito de su cartera”, aseguró Forero en medio de una rueda de prensa.

El parlamentario recordó que el pasado 3 de junio lideró un debate de control político en la plenaria de la Cámara sobre la construcción de un buque hospital para la Amazonía. Allí, señaló presuntas irregularidades y posibles sobrecostos que, según sus cálculos, podrían ascender a 60.000 millones de pesos. También cuestionó la injerencia de la esposa del ministro, Beatriz Gómez Consuegra, interventora delegada para prestadores de salud.

Forero también insistió en que sus denuncias abarcan prácticas de nepotismo en el sector salud. “Yo había denunciado la forma nepotista en que se está manejando el sector, porque además de lo relacionado con la esposa del ministro, también había señalado la contratación de su hijastro en la ADRES”, agregó.

El representante pidió a la Procuraduría investigar por qué el secretario general y jurídico del Ministerio de Salud, Rodolfo Enrique Salas, acompañó al ministro en la audiencia de conciliación del 28 de julio, a pesar de tratarse, según dijo, de un asunto estrictamente privado. Asimismo, denunció que el apoderado de Jaramillo en ese proceso fue un contratista del ministerio, Cristian Fabián Lozano Vera, con un salario mensual de 15 millones de pesos.

“No me voy a dejar silenciar por el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, no me voy a doblegar y no voy a permitir que este tipo de hostigamiento judicial interrumpa el ejercicio riguroso y serio de control político”, enfatizó el congresista del Centro Democrático.