En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Infiltración de disidencias Farc
Trump - Maduro
Presidente Petro se disculpa
Santiago Uribe

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / “Es inocente, acusación está basada en falsos testigos”: abogado de Santiago Uribe por condena

“Es inocente, acusación está basada en falsos testigos”: abogado de Santiago Uribe por condena

Como en primera instancia hubo absolución, recordó que Santiago Uribe tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria.

Publicidad

Publicidad

Publicidad