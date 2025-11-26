“Es inocente, acusación está basada en falsos testigos”: abogado de Santiago Uribe por condena

El Tribunal Superior de Antioquia condenó en segunda instancia a 28 años de prisión a Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente Álvaro Uribe, por los delitos de homicidio y concierto para delinquir agravado, en hechos relacionados con el grupo paramilitar Los Doce Apóstoles, que operó en Yarumal y otros municipios del norte de Antioquia.

En diálogo con Mañanas Blu, Juan Felipe Amaya, integrante del equipo de defensa de Santiago Uribe, aseguró que la sentencia constituye “una injusticia mayúscula” y afirmó que su defendido es inocente.

Amaya dijo que leyó el fallo de más de 300 páginas y explicó que unas 160 corresponden a las consideraciones del tribunal. En su análisis, señaló que la decisión “condena a 28 años de prisión a un ciudadano que es inocente” y enfatizó que “Santiago Uribe es un ciudadano inocente”.

Añadió que no lo dice por interés personal, sino porque ha estudiado el expediente durante 15 años y, según él, “la realidad probatoria demuestra que la acusación que se construyó en la administración del fiscal Eduardo Montealegre es una acusación sin fundamento, basada en falsos testigos”.



Sobre la absolución de primera instancia, Amaya recordó que ese juez estudió el caso por cerca de tres años y descartó la credibilidad de los cuatro testigos directos que “supuestamente vinculaban” a Uribe con Los Doce Apóstoles y con un homicidio.

Frente a los cuatro jefes paramilitares que el tribunal destaca —Salvatore Mancuso, Pablo Hernán Sierra, Daniel Rendón Herrera (alias ‘El Alemán’) y Diego Fernando Murillo (alias ‘Don Berna’)—, el abogado dijo que eran “testigos de respaldo”, catalogados como indirectos u “oídas”, pues sus declaraciones se basaban en información supuestamente escuchada.

Según Amaya, esos testimonios no tienen la fortaleza suficiente para sustentar una condena si los testigos directos no fueron considerados creíbles.

Publicidad

El abogado añadió que esos cuatro jefes paramilitares fueron capturados, detenidos o extraditados “en el gobierno del hermano de la persona procesada” y sostuvo que en el expediente ninguno de ellos afirma haber conocido personalmente a Santiago Uribe ni puede ubicarlo en los hechos por los cuales fue acusado.

Amaya aseguró que el fallo del tribunal presenta “banderas rojas”, pues a su juicio evidencia errores y un estudio “no profundo de la prueba”. Dijo que, tratándose de una condena tan grave, el análisis debería ser “completamente juicioso”, especialmente porque, de confirmarse, equivaldría prácticamente a una pena perpetua debido a la edad del condenado.

Sobre el impacto inmediato de la sentencia, explicó que no hay orden de captura ejecutable todavía. Señaló que el propio tribunal condiciona la captura a que la decisión quede en firme. Como en primera instancia hubo absolución, recordó que Santiago Uribe tiene derecho a impugnar la sentencia condenatoria.

Publicidad

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: