Esta es la foto de reseña de Juan Carlos Suárez, presunto asesino de Jaime Esteban Moreno

El proceso judicial por el homicidio de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, avanza en los estrados de Bogotá.

En la segunda audiencia, realizada este 6 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación solicitó medida de aseguramiento en centro carcelario contra Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, señalado como uno de los responsables de la brutal agresión que terminó con la vida del joven la madrugada del pasado 31 de octubre, tras una celebración de Halloween en una discoteca del norte de la ciudad.

Durante la diligencia, el ente acusador sostuvo que existen suficientes elementos materiales para inferir la responsabilidad de Suárez Ortiz en el delito de homicidio agravado, y advirtió que su libertad podría poner en riesgo el desarrollo del proceso. La Fiscalía calificó el ataque como “desmedido, brutal y premeditado”, al asegurar que las pruebas —entre ellas videos de cámaras de seguridad y testimonios— muestran que Moreno fue perseguido, golpeado y abandonado inconsciente en plena vía pública por dos hombres, uno de ellos Suárez Ortiz, quien presuntamente actuó disfrazado y con el rostro pintado de rojo para evitar ser reconocido.

Video: así reaccionó presunto asesino de Jaime Esteban Moreno al ser imputado por homicidio Foto: redes sociales

“La gravedad del hecho no se mide solo por el resultado mortal, sino por la forma y las condiciones en que se produjo”, señaló la fiscal del caso, al explicar que el agresor regresó a rematar los golpes cuando la víctima ya se encontraba en el suelo.



Entre tanto, Blu Radio conoció en exclusiva las fotos de reseña judicial de Juan Carlos Suárez Ortiz, captadas tras su detención el día de los hechos. En la audiencia, su abogado solicitó al juez un plazo adicional para preparar la estrategia de defensa, argumentando que apenas había asumido el caso y que no contaba con tiempo suficiente para revisar las pruebas presentadas por la Fiscalía.

El juez aceptó parcialmente la petición y fijó la continuación de la audiencia para este viernes 7 de noviembre a las 8:00 a.m., donde se decidirá si Suárez Ortiz deberá permanecer privado de la libertad mientras avanza el proceso por el crimen que ha conmocionado a la comunidad universitaria y a la capital.