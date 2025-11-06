Revelan nuevos detalles de la noche en que murió Jaime Esteban Moreno en Halloween

Durante la audiencia judicial realizada este jueves, 6 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre la muerte de Jaime Esteban Moreno, un joven de 20 años y estudiante de la Universidad de los Andes, quien perdió la vida el pasado 31 de octubre, tras ser brutalmente golpeado al salir de una fiesta de Halloween en la localidad de Chapinero, en Bogotá.

El proceso judicial avanza contra Juan Carlos Suárez Ortiz, señalado de participar en la agresión que terminó con la muerte del estudiante. En la diligencia, el ente acusador presentó el testimonio clave de un testigo presencial, quien habría visto los primeros momentos del ataque.

Según su relato, el incidente se originó al interior de una discoteca, donde se produjo una confrontación entre Moreno y un grupo de jóvenes. La situación escaló posteriormente en las afueras del lugar, frente a una tienda Oxxo, donde se registró la golpiza mortal.

El testigo también describió los disfraces que llevaban tanto la víctima como los presuntos agresores. Moreno estaba disfrazado de Tyler Durden, personaje de la película Fight Club, mientras que una de las implicadas vestía de Kitana, del videojuego Mortal Kombat, y otros con el rostro pintado de rojo.



En su testimonio, la persona aseguró que una de las jóvenes involucradas comentó que Moreno “estaba acosando mujeres” dentro del establecimiento, lo que habría desatado la confrontación.

Las acompañantes de Suárez Ortiz habrían incitado a que la agresión continuara. “El muchacho con la cara pintada se devolvió y preguntó: ‘¿Será que lo persigo? Aliéntenme’. Una de las mujeres le respondió: ‘¿No que mucho kickboxing? Yo le hubiera pegado más’”, añadió el testigo.

Tras la pelea, Juan Carlos Suárez Ortiz, “el chico con el rostro pintado de rojo”, persiguió a Moreno hasta la carrera 15, donde se encontraba junto a un amigo, momento en el que se produjo la agresión final.

Publicidad

Las autoridades continúan recopilando evidencia para esclarecer completamente los hechos y determinar la responsabilidad de los implicados en la muerte del estudiante, un caso que ha generado conmoción y rechazo entre la comunidad universitaria y la ciudadanía.

