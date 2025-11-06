Luego de regaño del juez, fiscal del caso de Jaime Esteban Moreno fue cambiada

Claudia Lucía Rodríguez de la unidad de reacción inmediata de Engativa fue designada como nueva Fiscal en la audiencia de medida de aseguramiento contra Juan Carlos Suárez en el caso del homicidio de Jaime Moreno. En esta diligencia se decidirá si enviarán a la cárcel a Suárez.

Recordemos que en las últimas horas, aunque el juez avaló la imputación, hubo un fuerte regaño a la fiscal Heidy Ruiz por la confusión en la argumentación y falta de claridad en la motivación del delito, luego de que los representantes de las víctimas y hasta el Ministerio Público intervinieran para solicitar una sustentación precisa.

El cuestionamiento principal se derivó porque la Fiscalía no logró sustentar de manera clara que la causa de la golpiza fue un motivo fútil, cuando asesinan o le quitan la vida a alguien sin motivo, pero sobre este argumento no hay certeza, pues luego de cinco días aún no se conoce qué originó el brutal ataque.

Audiencia de imputación de cargos en caso de Jaime Esteban Moreno Foto: Blu Radio

Durante la audiencia, la fiscal del caso aseguró que según los videos que muestran al procesado con el rostro pintado de rojo y negro, sin camisa y vistiendo un pantalón oscuro, acompañado por otro hombre, identificado como Ricardo González, quien actualmente se encuentra prófugo, se observa cómo golpean a la víctima por la espalda y continúan la agresión cuando cae al suelo.



“Fue quien propinó un puño en la espalda. Lo golpeó de tal manera que la víctima cayó al piso. Luego, mientras otro sujeto lo acompañaba, continuaron la agresión y huyeron del lugar”, describió la fiscal, quien también relató que durante el ataque, Paola Fernández mujer disfrazada de azul “los motivaba a seguir golpeando”.