En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Judicial  / Luego de regaño del juez, fiscal del caso de Jaime Esteban Moreno fue cambiada

Luego de regaño del juez, fiscal del caso de Jaime Esteban Moreno fue cambiada

Comenzando la audiencia de imputación de cargos y medidas contra Juan Carlos Suárez por la muerte de Jaime Esteban Moreno, anuncian que cambiarán a la fiscal que estaba llevando el caso.

Publicidad

Publicidad

Publicidad