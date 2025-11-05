Amiga de Jaime Moreno reveló dramáticos detalles del Before Club: "Es un hueco"

El asesinato de Jaime Esteban Moreno, estudiante de la Universidad de los Andes, continúa causando conmoción en Bogotá. Mientras la Fiscalía General de la Nación avanza en las investigaciones, surgen nuevos detalles sobre lo ocurrido la noche del 31 de octubre en el Before Club, un bar de Chapinero al que asistieron cientos de jóvenes para celebrar la tradicional fiesta de Halloween conocida como “Relaja la pelvis”.

Entre los nuevos testimonios, una amiga de la víctima, identificada como Juliana —estudiante de ingeniería industrial de la misma universidad—, relató en entrevista con Blu Radio lo que vivió en el establecimiento esa noche. Su versión evidencia las graves fallas en la organización del evento y en las condiciones de seguridad del lugar.



Fallas en seguridad y sobrecupo en el Before Club

Juliana aseguró que el aforo del bar estaba completamente desbordado. “Desde que llegamos, la fila daba más de una cuadra. Cuando entramos, no nos pidieron documentos ni revisaron los bolsos. El lugar estaba tan lleno que no se podía ni caminar”, relató.

Según su testimonio, solo había una escalera para comunicarse entre pisos, lo que generó momentos de pánico. “En un momento quisimos salir porque estaba sofocante, pero los guardias de seguridad bloqueaban la puerta para evitar que más personas bajaran o subieran”, explicó.

La estudiante describió un ambiente caótico, con personas ebrias, empujones, gritos y sensación de encierro. “Había una chica que tuvo un ataque de pánico. El bar no tenía buena ventilación ni rutas de escape claras”, agregó.



Sale a la luz nuevo video de día en que murió Jaime Esteban Moreno en Bogotá

“Ese bar es un hueco”: denuncias de asistentes

Juliana indicó que la entrada a la fiesta costó entre 30.000 y 50.000 pesos, dependiendo de la etapa de venta. Muchos asistentes, según dijo, compraron las boletas sin saber que el evento se realizaría en el Before Club. “Pensábamos que sería como siempre, en un sitio grande. Pero ese bar es un hueco, mal organizado y sin control. Nunca volvería”, afirmó.

Además, denunció que varios asistentes fueron víctimas de robos y acoso por parte del personal del establecimiento. Según su testimonio, los administradores del bar habrían eliminado comentarios y críticas en redes sociales tras conocerse el caso.

Mientras tanto, la investigación por el homicidio de Jaime Esteban Moreno continúa. Las autoridades mantienen la búsqueda de Ricardo González, segundo sospechoso del crimen, mientras la comunidad universitaria exige justicia y mayores garantías de seguridad en los eventos estudiantiles.