En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Amiga de Jaime Moreno reveló dramáticos detalles del Before Club: "Es un hueco"

Amiga de Jaime Moreno reveló dramáticos detalles del Before Club: "Es un hueco"

La joven señaló que el bar tenia graves fallas en la organización del evento y en las condiciones de seguridad del lugar.

Publicidad

Publicidad

Publicidad