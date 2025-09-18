Esta es la millonaria suma que pagaría ‘Epa Colombia’ a TransMilenio; habrá excusas públicas

Daneidy Barrera Rojas, la influenciadora conocida como 'Epa Colombia', pagaría $100 millones en efectivo a TransMilenio en medio de un acuerdo conciliatorio para reparar los daños causados el 22 de noviembre de 2019 a la infraestructura de la estación Molinos, durante el paro nacional.

El acuerdo, según la empresa de transporte, ya fue presentado ante los jueces para su aprobación y tiene como fin resarcir las afectaciones que superan los $467 millones y por ello, además del aporte económico, habrá otras actividades simbólicas, incluidas las excusas públicas.

“La participación en actividades de carácter simbólico, pedagógico y social, que incluyen: ofrecer excusas públicas a la ciudadanía, la elaboración y difusión de videos educativos para promover la cultura ciudadana y el cuidado del sistema y la realización de labores de pedagogía y servicio social con los usuarios en estaciones y troncales”, informó TransMilenio como uno de los compromisos.

Firmamos acuerdo sancionatorio con ‘Epa Colombia’.



Informamos que suscribimos un acuerdo conciliatorio en el marco del incidente de reparación integral por los hechos ocurridos el 22 de noviembre de 2019 en la estación Molinos.



¿Y la condena de Epa Colombia?

Esto, sin embargo, no implica cambios en la condena o medida de aseguramiento que hoy cumple de cinco años de prisión por los delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir y daño a bien ajeno. Actualmente 'Epa Colombia' está en la estación de Carabineros de la Policía en Bogotá.

