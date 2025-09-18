En vivo
Judicial

Esta es la millonaria suma que pagaría 'Epa Colombia' a TransMilenio; habrá excusas públicas

Esta es la millonaria suma que pagaría ‘Epa Colombia’ a TransMilenio; habrá excusas públicas

Conozca si este acuerdo también implicaría alguna novedad en la condena contra la influenciadora de cinco años.

Epa Colombia
Epa Colombia
Foto. Noticias Caracol - AFP
Por: Valentina Herrera
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

Daneidy Barrera Rojas, la influenciadora conocida como 'Epa Colombia', pagaría $100 millones en efectivo a TransMilenio en medio de un acuerdo conciliatorio para reparar los daños causados el 22 de noviembre de 2019 a la infraestructura de la estación Molinos, durante el paro nacional.

El acuerdo, según la empresa de transporte, ya fue presentado ante los jueces para su aprobación y tiene como fin resarcir las afectaciones que superan los $467 millones y por ello, además del aporte económico, habrá otras actividades simbólicas, incluidas las excusas públicas.

“La participación en actividades de carácter simbólico, pedagógico y social, que incluyen: ofrecer excusas públicas a la ciudadanía, la elaboración y difusión de videos educativos para promover la cultura ciudadana y el cuidado del sistema y la realización de labores de pedagogía y servicio social con los usuarios en estaciones y troncales”, informó TransMilenio como uno de los compromisos.

¿Y la condena de Epa Colombia?

Esto, sin embargo, no implica cambios en la condena o medida de aseguramiento que hoy cumple de cinco años de prisión por los delitos de perturbación al servicio de transporte público, instigación a delinquir y daño a bien ajeno. Actualmente 'Epa Colombia' está en la estación de Carabineros de la Policía en Bogotá.

Epa Colombia en su traslado el 20 agosto de 2025 a la Escuela de Carabineros.
Foto: suministrada

