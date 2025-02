Esto dijo exjefe de seguridad de Petro sobre vuelo en campaña financiado por 'Papá Pitufo'

Finalizó la declaración del coronel William Castellanos, exjefe de seguridad del presidente Gustavo Petro, ante la Fiscalía. Castellanos, quien acompañó a Petro durante su carrera como senador, alcalde de Bogotá y candidato presidencial, entregó detalles sobre los presuntos vínculos de la campaña con el cuestionado Diego Marín, alias ‘Papá Pitufo’.

El coronel Castellanos aseguró que no tuvo conocimiento de la supuesta entrega de 500 millones de pesos en efectivo por parte de ‘Papá Pitufo’ al catalán Xavier Vendrell. Sin embargo, sí confirmó que viajó en la polémica avioneta prestada para una de las giras de campaña presidencial rumbo a Buenaventura, aeronave que, según información recabada, sería propiedad de ‘Papá Pitufo’.

Reveló el director del Servicio Informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, en Meridiano Blu.

Según Castellanos, la avioneta fue gestionada por Polo Ávila y Eduardo Ávila Navarrete, quienes han sido tradicionalmente cercanos a la carrera política de Petro. Actualmente, Polo Ávila ocupa un puesto en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá en representación del presidente de la República, mientras que su hermano, Eduardo Ávila Navarrete, es el embajador de Colombia en España.

El exjefe de seguridad también reveló que, tras el viaje a Buenaventura, le informaron que no podrían regresar en la misma avioneta, por lo que tomaron un vuelo de Satena de vuelta a Bogotá. No obstante, Castellanos no habló sobre una presunta reunión entre el presidente Petro y ‘Papá Pitufo’ en la capital.

En los próximos días, se espera que la Fiscalía cite a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para esclarecer más detalles sobre el caso.