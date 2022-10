Exembajador Fernando Marín asegura no haber lavado plata de carrusel de contratos

Según la imputación de cargos, Marín lavó 4.723 millones de pesos provenientes de las coimas del carrusel de la contratación. Dineros que le habrían sido entregados por el empresario condenado Emilio Tapia en dos momentos distintos y que éste terminó convirtiéndolos en divisas.



Dice la Fiscalía que, en el 2009, Tapia le entregó primero 2223 millones de pesos en unos cheques y luego 2500 millones en efectivo en su oficina. Dineros con los que, según los investigadores, Marín compró divisas por lo que terminaron en EEUU.



Luego, en el 2011, para retornar los dineros de las coimas, Marín habría suscrito unos contratos ficticios con los que logró desembolsar la Plata y devolverla a Tapia.



Según una rueda de prensa de la Fiscalía, dato que no se mencionó en la imputación de cargos, identificaron 6 sociedades que habrían sido constituidas en el estado de la Florida para la adquisición de inmuebles y cuyos presuntos beneficiarios serían los hermanos Samuel e Iván Moreno Rojas, ya condenados.



Por los hechos, asegura la Fiscalía que Marín se expone a una pena que va desde los 10 a 33 años a prisión. Además, a una multa desde los 650 SMMV a los 12987 SMMV.



Sin embargo, el empresario dice que es inocente y prefirió irse a juicio. Al finalizar la diligencia dijo: “Llevo 40 años creando empresa, creando empleo y generando desarrollo, nunca me he salido de la ley ni de las normas de la ética. En este momento se ha cometido una injusticia conmigo, soy totalmente inocente de lo que se me acusa. Me ha hecho un daño espantoso desde el punto de vista empresarial y personal y ustedes se acordarán de mí en el momento en que salga absuelto”.



