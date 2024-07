Exfiscal Barbosa sobre escándalo en la UNGRD: “Le pasará factura al petrismo en el 2026”

A su llegada a Cartagena para participar en el Foro Ideológico del Partido Conservador, el exfiscal general Francisco Barbosa se pronunció sobre el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y que ha resultado en la imputación de cargos contra Sneyder Pinilla y Olmedo López, así como la renuncia del director de Inteligencia y exdirecto del Dapre, Carlos Ramón González.

“Yo sinceramente le digo una cosa como ciudadano, lo que hemos visto, asistido y lo que ustedes han presentado a los medios es el peor escándalo de corrupción que se ha hecho en los últimos años en Colombia en torno a la política, esa plata era de los pobres, esa plata era del pueblo y se la robaron”, señaló Barbosa.

El exjefe del ente acusador afirmó que los impactos de este escándalo que ya incluso ha salpicado a ministros, exministros, congresistas, embajadores, y altos funcionarios, tendrá un impacto en las elecciones de 2026.

“Lamento profundamente todo esto que ha pasado, pero la gente tiene que ser consciente que la corrupción no puede ser parte de un gobierno del cambio. Creo que la corrupción y lo que está ocurriendo en la UNGRD, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, le pasará factura en el 2026 al petrismo”, indicó.

Frente a una eventual precandidatura o candidatura presidencial para las próximas elecciones, Barbosa dijo que no es el momento de para aspirar y que ahora está dedicado como un ciudadano a opinar sobre distintos temas de coyuntura nacional: “Faltan dos años para un gobierno y obviamente en este momento lo que menos se requiere es que nos adelanten campañas presidenciales y que la gente aparezca como candidatos presidenciales, aquí lo que me interesa a mi es opinar, conversar y poder aportar ideas para el país [...] en este momento yo no estoy contemplando absolutamente nada, yo lo que estoy haciendo es participando activamente como ciudadano, dando ideas al país y tratando de que los debates de Colombia sean debates de temas, de aspectos fundamentales para el país”.

El exfiscal dejó claro que el fast track y la Asamblea Nacional Constituyente no es viable: “El fast track es un error, es un error porque básicamente lo que quieren hacer de cara al próximo año es tomar el acuerdo de paz y ese acuerdo de paz decir que lo quieren desarrollar con las reformas que no han podido sacar en el Congreso y que con eso se complete el acuerdo de paz, es decir, el acuerdo de paz termina siendo un mecanismo para poder superar los problemas y los escollos que no han podido superar en el Congreso de la República. Ese va a ser el plan de gobierno del 2026”.

Al finalizar estuvo de acuerdo con la idea del expresidente Cesar Gaviria de unificar todos los partidos y candidaturas en torno al centro para enfrentar a la extrema derecha y a la extrema izquierda.