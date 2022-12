Explosiva carta de fiscal de caso Odebrecht a fiscal general por salida del caso

BLU Radio conoció en exclusiva una explosiva carta de 5 páginas suscrita por Amparo Cerón, la fiscal que coordinaba, hasta este martes, el caso Odebrecht, dirigida al fiscal general, Francisco Barbosa, en la que le expresa su molestia por haberla apartado del proceso en el que trabajaba hace más de 3 años y por el cual, según lo manifiesta en el documento, fue víctima de un atentado en Chile.

La carta inicia diciendo que este 3 de marzo recibió la notificación de que había sido apartada del proceso Odebrecht, justo un día después de comunicar a la vicefiscal, Martha Marcera, nuevas e importantes decisiones en el caso.

"Recibí notificación de la resolución 00350, por medio de la cual se varía la asignación de unas investigaciones y se asigna especialmente su conocimiento a un fiscal delegado ante la Corte, suscrita (la resolución) por usted como fiscal general de la Nación. Me refiero al caso Odebrecht. Toda vez que en ningún momento me había sido expresada la decisión de apartarme del caso horas después de haber realizado una reunión que había solicitado de manera urgente con la señora vicefiscal general de la nación, en punto de socializar pormenores de actividades investigativas concernientes a este caso de connotación", dice el documento.

Uno de los puntos más delicados en la carta es en el que Cerón denuncia que, como fiscal de Odebrecht, fue víctima de un atentado en Chile en el 2018 . Incluso, hace alusión a que fue por el mismo tiempo en el que murió el excontroller de la Ruta del Sol, Jorge Enrique Pizano.

“Ahora, como fiscal destacada para adelantar una investigación con las magnitudes que ha tenido el caso Odebrecht, en el mes de octubre del 2018 fui víctima de un atentado contra mi vida en la ciudad de Valparaíso, Chile, a través de un supuesto accidente vial que me tuvo en el hospital, bajo un coma inducido por un periodo de 10 días y una incapacidad cercana a los 90 días, en vísperas de lo ocurrido en el caso del señor Jorge Enrique Pizano y familia, noticias que fueron públicamente conocidos por todos los medios nacionales e internacionales, pero a la fecha, sin responsables de esos eventos son delicados”, añade la misiva.

Lo más polémico es que la fiscal Cerón revela que la decisión de sacarla del caso se da después de esa reunión con la vicefiscal Mancera en la que, supuestamente, le comunicó nuevas y trascendentales decisiones para el proceso, como lo son llamar a declaraciones juradas a los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Andrés Pastrana y al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, por ser socio en la Ruta del Sol II.

“Aspiro que su decisión no haya sido originada por las actividades ordenadas a los investigadores del caso, puestos en conocimiento en la mañana de ayer a la vicefiscal y al coordinador de fiscales delegados ante la Corte, como lo fueron las citaciones a rendir declaración jurada es expresidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe Vélez, teniendo en cuenta que son quienes denuncian aportes a la campaña política del expresidente Juan Manuel Santos, en la carta que ha sido de público conocimiento”, dice.

“Personas que, por haber anoticiado y alertado la justicia sobre los hechos de corrupción relacionados con la campaña política, son testigos excepcionales y cercanos a la investigación para que en aras de un eventual juicio sus relatos, su denuncia y su conocimiento sean puestos en contexto en un eventual juicio oral y público ante un juez competente, con el único objetivo de lograr las sentencias condenatorias que se planeaba conseguir desde el inicio de la investigación. Eran testigos de la Fiscalía que dieron origen a las indagaciones de rigor en materia penal”, agrega la carta.

Cerón asegura que en la reunión antes citada con la vicefiscal “se le comunicó sobre la decisión de citar a declaración jurada al señor Luis Carlos Sarmiento Angulo, como quiera que sus empresas fungen como socios del proyecto de infraestructura vial Ruta del Sol Fase II. Citaciones naturales dispuestas por orden legal en una investigación penal”.

La fiscal Cerón es contundente y dice que esas citaciones son necesarias y que, si no se dan, causaría la impresión de que se está tratado de manipular la investigación.

“Dichas diligencias son necesarias en un caso que ha sido promovido por dos expresidentes de reconocida trayectoria en el país, el no invitarlos a dar las ampliaciones de los hechos por ellos denunciados, causa la única sensación de que en la Fiscalía se está tratando de manipular una investigación para no destapar hechos verdaderamente corruptos como lo pusieron en conocimiento estos respetados personajes de la vida pública del país. De no hacerlo constituye una grave omisión al deber legal”, asevera.

Dice la fiscal que esas decisiones eran “los temas que el grupo delitos transnacionales había previsto poner en su conocimiento en la reunión que con urgencia se solicitó a su despacho, sin respuesta alguna”.

Cerón dice que el asunto expuesto en esta carta genera una situación de riesgo para su vida: “hago este señalamiento porque en varias oportunidades se me comunicó el retiro de un vehículo asignado para mis desplazamientos en la ciudad”.

Otros puntos de la carta

La fiscal Amparo Cerón cuestiona alrededor de toda esa comunicación al fiscal Barbosa, que nunca haya aceptado una reunión directa para informarme sobre el proceso y que, por el contrario, se le haya indicado enviar la información en un sobre cerrado.

"Al mismo tiempo quiero manifestarle que, como consecuencia de las solicitudes para realizar una reunión directamente con usted, se me indicó enviar un informe en sobre cerrado que pudiera contener el transcurrir del proceso, supuse que los aspectos relacionados con dicho informe, los íbamos a poder abordar directamente con usted en la reunión tantas veces solicitada, pues una información sobre un papel requiere la explicación clara por el fiscal que tiene el conocimiento de los avances, decisiones, proyecciones y resultados logrados", manifiesta la funcionaria judicial.

Según Cerón, lo que buscaba con la reunión era conocer los criterios de la nueva administración para adoptarlos en el plan estratégico del caso Odebrecht.

"De esa manera hubiéramos podido conocer cuáles serían los nuevos criterios y políticas institucionales que se debían adoptar dentro del plan estratégico de fijación de metas del caso, bajo su dirección y las personas que acompañan la labor a nivel de su despacho. Entiendo que los cambios generan diferencias de criterio es absolutamente respetables y necesarios para llegar a un acuerdo laboral y legal debidamente coordinado, con miras a preservar el servicio a la justicia que, en últimas, es la misión de la Fiscalía", dice.

Finalmente, Cerón le ofrece sus disculpas al fiscal si la carta le causa molestia, pero asegura que no puede evitar la comunicación teniendo en cuenta que ha estado 32 años en la Fiscalía.

“Le ofrezco disculpas por la molestia que esta comunicación le pueda generar, pero mi formación familiar, académica y humana me obligan a transmitirle directamente el sentimiento y la molestia que su decisión ha causado en el servicio de una funcionaria con una trayectoria de más de 32 años en la justicia, a quien en el tiempo mencionado, se le ha encargado asuntos de gran trascendencia nacional, desde mi paso por la entonces Unidad Nacional de Derechos Humanos, de la que usted efímeramente formó parte”, añade el documento.

Dice Cerón que en dicha unidad fue víctima de amenazas.

“En dicha unidad, encargada de investigar hechos por graves violaciones a los derechos humanos fui, precisamente por mi ejercicio laboral, víctima de persecución a nivel de amenazas en contra de mi vida, consecuencia de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares en busca de salvaguardar mi vida”, señala.

Añade Cerón que antes a esa reunión trató de reunirse con el fiscal general Francisco Barbosa para mostrarle el trabajo de su equipo, pero que "nunca tuvo respuesta”.

"Traté de agotar todas las vías institucionales para lograr comunicar detalles y decisiones necesarias para adelantar el caso que estaba bajo mi dirección, pero nunca tuve respuesta para lograr una interlocución institucional directa con usted, como lo requiere un asunto donde están involucrados personajes de la vía pública y política del país, así como extranjeros. Corrupción transnacional", indica la carta.

Puntualiza Cerón que le causa extrañeza la decisión de apartarla del caso por los resultados que ha tenido los procesos que ella ha liderado.

"Los casos asumidos bajo mi competencia han obtenido los resultados requeridos a nivel investigativo, como a nivel institucional nacional e internacional, razón por la cual me sorprende la decisión tomada por usted. Le recuerdo que existen líneas investigativas relacionadas con ese asunto, que se adelantan en otros despachos sin resultados que yo conozca", añade.

Cerón asegura que la decisión de quitarle el proceso subestima el trabajo de su equipo.

"He notado que la decisión adoptada en la citada resolución lo que hace es subestimar la labor efectuada por el grupo de trabajo que coordino, ya que ni siquiera hemos tenido la cercanía o, por lo menos, una somera presentación como funcionarios, como personas y líderes como líderes de una parte de esta investigación", finaliza.