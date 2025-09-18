En vivo
Expresidente Álvaro Uribe seguirá en libertad: Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal

Expresidente Álvaro Uribe seguirá en libertad: Corte Suprema confirmó la decisión del Tribunal

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá que concedió la libertad al expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Álvaro Uribe
Álvaro Uribe
Foto: AFP
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 18 de sept, 2025

La Corte Suprema de Justicia confirmó en segunda instancia el fallo del Tribunal Superior de Bogotá, que el pasado 19 de agosto ordenó la libertad del expresidente Álvaro Uribe tras revocar su detención domiciliaria. El exmandatario podrá seguir en libertad hasta que se resuelva la apelación de la condena de 12 años en su contra por manipulación de testigos.

El expresidente Uribe fue condenado en primera instancia, el 1 de agosto, a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, en el marco del proceso por presunta manipulación de testigos.

Aunque la jueza Sandra Heredia le otorgó prisión domiciliaria, ordenó su captura inmediata para iniciar el cumplimiento de la sanción.

La defensa del exmandatario alegó que esa decisión vulneraba derechos fundamentales como la libertad, el debido proceso y la presunción de inocencia, y en la tutela insistió en que la privación de la libertad no estaba debidamente justificada.

Álvaro Uribe
Expresidente Álvaro Uribe
Foto: AFP

La Fiscalía y las víctimas del proceso, entre ellas el senador Iván Cepeda, apelaron la decisión, advirtiendo que la acción de tutela no podía reemplazar el recurso de apelación dentro del proceso penal.

“Para la Sala a quo, el buen comportamiento del procesado durante la actuación y su asistencia voluntaria a las citaciones contradicen la necesidad de la privación inmediata de su libertad. Además, como en el proceso penal ya se superó la fase probatoria, el riesgo de afectación de la verdad o manipulación de las pruebas lo calificó de inexistente”, se lee en el fallo.

Publicidad

Con esta determinación, Uribe permanecerá en libertad mientras avanza el trámite de apelación de su condena. El expediente fue remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

