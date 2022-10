Fallo del Consejo sobre pago a prostitutas no estimula el trabajo sexual: abogado

El abogado constitucionalista Daniel López estuvo como invitado este viernes en Blu Al Derecho para hablar acerca del fallo que advirtió el Consejo de Estado sobre la feminización de la pobreza y desprecio hacia la mujer que ejerce la prostitución.



“El fallo, en efecto, considera que hay una manera adicional, una violencia particular que se puede presentar con las trabajadoras sexuales y es el no pago”, dijo.



López además indicó que esto aliviado en una tendencia constitucional, que si bien considera que el trabajo de la prostitución no es del todo digno reconoce una realidad y es que por distintas circunstancias algunas mujeres tiene la necesidad de acudir a este tipo de trabajos, “esa situación dramática no puede ser desconocida sencillamente como una prohibición y una persecución desde el punto de vista penal”.



“Desde luego esto, de ninguna manera, debe entenderse como una promoción del Consejo de Estado a este tipo de trabajos, sino una protección y consideración que tienen hacia este tipo de mujeres”, resaltó.