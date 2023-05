Familia de general Landazábal a la JEP tras 25 años de su homicidio: “Nos sentimos usados"

Hace 25 años el general en retiro Fernando Landazábal fue asesinado en Bogotá. El exministro de Defensa salió en horas de la mañana de su casa, al norte de Bogotá, y a pocos metros de su residencia desde un carro, en el que se desplazaban tres personas, un hombre se bajó y le disparó en cinco ocasiones, tres balas alcanzaron al general Landazábal causándole la muerte.

En el año 2020, el último secretariado de la extinta guerrilla de las Farc envió una carta a la JEP en la que se comprometía a asumir responsabilidad y aportar verdad en algunos casos que hasta ahora no han sido esclarecidos por la justicia. En ese documento se responsabilizaron por el homicidio de Landazábal, pero 25 años después de su muerte, los familiares consideran que aún no hay verdad e, incluso, que "están peor que antes", así lo aseguraron en una carta enviada a la Jurisdicción Especial de Paz.

"Estamos peor que antes. Hoy sentimos que se nos ha usado, ya que quienes asumieron la responsabilidad del vil asesinato de nuestro padre, hoy en día solo se limitan a decir que no tienen conocimiento de nada, que no participar del hecho y tampoco realizan aportes concretos de verdad. Además, ahora se eliminan las audiencias para que, por escrito, mediante cuestionarios cerrados, sin la inmediación de un juez y sin permitirnos confrontar a los presuntos responsables estos brinden paupérrimas respuestas que nos conducen a nada", señaló la carta firmada por la familia del general.

Asimismo, la familia del general Landazábal Señala que en estos años no han tenido información novedosa sobre lo sucedido, por lo que se sienten revictimizados, asegurando a los magistrados que llevan el caso que no buscan una verdad "acomodada", sino que esperan la verdad y las pruebas que realmente puedan determinar qué fue lo que sucedió. Incluso, señalan que la JEP no les habría permitido aún el acceso a algunos documentos que habrían sido aportados por la extinta guerrilla de las Farc.

"Aunque la JEP afirma ya tener pruebas reunidas, no nos da acceso a las mismas. Nos llegan solicitudes de pruebas peticiones para citar personas que creemos, puede de alguna manera contribuir a la consecución de esa verdad, para saber realmente qué pasó, quién ordenó, qué personajes estuvieron involucrados y qué intereses macabros había. Hoy en esta coyuntura del aniversario 25 del magnicidio del General (r) Fernando Landazábal Reyes, con toda la información recibida y las pruebas recaudadas no hay nada.", finalizó la carta.

