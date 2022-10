Familia de Laura Moreno tiene que ver con asesinato de mi hijo: padre de Colmenares

Luis Alonso Colmenares, padre de Luis Andrés Colmenares, aseguró en BLU Radio que si él hubiese actuado conforme a sus creencias, la muerte de su hijo habría sido resulta en Villanueva, La Guajira, lugar de donde son oriundos.



“Si yo hubiese actuado conforme a mi idiosincrasia, a la que traicioné, eso lo resuelven al otro día en Villanueva. Yo estaba en Santiago de Chile el 31 de octubre, el 2 de noviembre ya estaba aquí y en la puerta del aeropuerto mi familia me esperó y me dijeron por dónde hay que empezar esto, y yo dije, primero hay que saber qué pasó con Luis Andrés”, señaló el padre de la víctima.



Así mismo, manifestó que sigue convencido que la familia de Laura Moreno está vinculada al homicidio de su hijo.



“Por su puesto, toda su familia, acaso quién cree que ha asumido, desde el punto de vista económico, todo este proceso, quién ha sido, quién ha pagado 4 abogados, toda esa cantidad de cámaras, traer gente desde España, de Puerto Rico”, dijo el padre del estudiante fallecido el 31 de octubre 2010.



Luis Alonso Colmenares aseguró que pese a que confía en la justicia colombiana, no lo hace en los operadores del sistema judicial.



Indicó que seguramente el juzgado va a contradecir la decisión del Tribunal de Bogotá que señaló que efectivamente en este caso sí se presentó un homicidio.



“Claro que lo va a contradecir, así va a concluir, entonces no entiendo por qué tratándose de un solo cuerpo en un tribunal hubo un homicidio y en un juzgado no”, dijo Colmenares.



El padre de la víctima volvió a referirse a las pruebas que presentó la defensa de Laura Moreno y Jessy Quintero, y aseguró que nunca presentaron análisis profundos sobre el cuerpo o el caño El Virrey donde fue encontrado y que se dedicaron fue a generar dudas sobre la evidencia presentada por la propia Fiscalía.



“Ellos no presentaron ninguna prueba tratando de demostrar que no fue un accidente, ellos presentaron pruebas para demostrar que la Fiscalía se equivocó y generar dudas en el proceso; el español que trajeron, lo trajeron para desmeritar el estudio que hizo Máximo Duque”, indicó Colmenares.



Por último, reiteró que no claudicará en su lucha para demostrar quién asesinó a su hijo ese 31 de diciembre de 2010.





Publicidad