Familiares fueron los que identificaron cadáver de B King en México

Los cadáveres de dos músicos colombianos, reportados como desaparecidos desde hace casi una semana, fueron hallados este lunes en el centro de México. El cantante Byron Sánchez, conocido como B King, y su colega Jorge Herrera, cuyo nombre artístico era Regio Clown, habían sido vistos por última vez el pasado 16 de septiembre en la capital mexicana.

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo este lunes que las investigaciones sobre el caso ya estaban en curso, luego de que su homólogo de Colombia, Gustavo Petro, le pidiera el domingo colaboración para hallar a los músicos.

El cadáver del músico colombiano Byron Sánchez, conocido como B King y que fue reportado como desaparecido en México, fue identificado por familiares este lunes, informó la fiscalía de la capital mexicana.

Las autoridades de la megaurbe, que colaboran en la investigación, informaron en un comunicado que los familiares de Sánchez "lo reconocieron". Sobre Jorge Herrera, conocido artísticamente como Regio Clown y también desaparecido, la fiscalía detalló que hay "coincidencias" con otro cuerpo hallado el 17 de septiembre.



Viaje a México

Sánchez, de 31 años, y Herrera, de 35, habían desaparecido el 16 de septiembre tras ser vistos en Polanco, un exclusivo barrio de la Ciudad de México, según explicó su manager, Juan Camilo Gallego.



"Se desaparecen después que salen del gimnasio (...) Me dijeron que iban a almorzar con dos personas y no volvieron a aparecer los mensajes", explicó a la emisora colombiana Blu Radio.

Un día después, las autoridades mexicanas encontraron dos cadáveres en el municipio de Cocotitlán, en el estado de México, 42 km al noroeste de la capital.

No fue hasta este lunes cuando los familiares de Sánchez "reconocieron" su cadáver, informó la fiscalía capitalina en un comunicado.

El gabinete de seguridad federal confirmó después en la red social X que ambos artistas "lamentablemente fueron hallados sin vida" y se inició una investigación para "localizar a los responsables y esclarecer este hecho".

La fiscalía estatal había señalado previamente "coincidencias" entre Herrera y el otro cuerpo hallado.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, condenó el crimen en X.

"Asesinaron nuestra juventud en los Estados Unidos de Mexicanos (sic) (...) Más jóvenes asesinados por una política antidrogas que no es política antinarcotraficante", escribió el mandatario, feroz crítico de la guerra contra las drogas liderada por Estados Unidos, sin referirse a las víctimas por su nombre.

El domingo, Petro había pedido públicamente la colaboración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para hallar a los artistas desaparecidos.