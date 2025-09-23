“Es más que un simple crimen”: las hipótesis sobre el caso B King y Regio Clown

El asesinato de los reguetoneros colombianos B King y Regio Clown, ocurrido en México, ha generado conmoción en la comunidad artística y una fuerte preocupación diplomática. En entrevista con Mañanas Blu, el cónsul de Colombia en México, Alfredo Molano, afirmó que la tragedia de los dos jóvenes músicos va más allá de un hecho aislado.

“Esto denota que lo que está detrás es mucho más que un simple crimen y preocupa, por supuesto, la suerte de las familias, el dolor y el avance de la investigación”, aseguró Molano.

Los cuerpos fueron hallados en el Estado de México junto a otros tres cadáveres, entre ellos, presuntamente, un artista venezolano. Las circunstancias del crimen y un mensaje firmado por la organización criminal La Familia Michoacana han llevado a que se planteen hipótesis sobre la participación de mafias internacionales.

La última comunicación y el trayecto fatal

De acuerdo con la información recabada, B King y Regio Clown se encontraban en la zona de Polanco, en Ciudad de México, cuando recibieron la instrucción de asistir a una reunión. Para ello, les enviaron un vehículo. Ese fue el último mensaje conocido por sus familias.



Molano explicó que después de la desaparición se activaron las fichas de búsqueda, y solo días más tarde se logró triangular la información para confirmar que los cuerpos hallados correspondían a los artistas colombianos.

“Alguien les había puesto una reunión y les enviaron un vehículo que los iba a recoger; ese es el último mensaje que las familias han podido identificar”, señaló el cónsul. El hallazgo de los cadáveres ocurrió el pasado miércoles, en una zona prácticamente despoblada del Estado de México, lo que incrementa las sospechas de una operación criminal de mayor envergadura.

En este lugar encontraron a B-King y Dj Regio Clown muertos Foto: suministrada

El mensaje del cartel y la disputa territorial

Uno de los elementos que más polémica ha generado es el mensaje dejado junto a los cuerpos, supuestamente firmado por la Familia Michoacana, uno de los carteles más violentos y activos en la región. En el texto se hacía referencia a los artistas como “chapulines y expendedores”, términos que, aunque en Colombia no son comunes, apuntan a actividades vinculadas al microtráfico.

Sobre este punto, Molano fue enfático: “A mí no me suena que esto se trate de un ajuste de cuentas por microtráfico. No tiene esas características. Creo que esto requiere una investigación de verdad compleja”.

El diplomático subrayó que Michoacán y sus corredores hacia el Pacífico han sido históricamente territorios en disputa de organizaciones criminales con nexos internacionales, incluidos vínculos con grupos colombianos.

B King Foto: Instagram

El impacto para las familias y el duelo en México

El dolor de las familias ha estado acompañado por el complejo proceso de identificación y entrega de los cuerpos. Según Molano, fue gracias a la presencia de los allegados de B King que se logró la plena confirmación de identidad.

“Ayer se logra la plena identificación porque adelantan el cruce entre los cuerpos y las fichas de búsqueda… lo importante es que estaba la familia de Byron aquí y ellos hacen la plena dirección”, explicó el cónsul. En Ciudad de México se llevó a cabo una ceremonia de entrega, descrita como profundamente penosa, donde se evidenció el drama humano detrás de la tragedia.



Mafias internacionales bajo la lupa

El presidente Gustavo Petro también se pronunció, sugiriendo que las muertes obedecen a redes criminales internacionales que operan en México y mantienen conexiones con Colombia. La posibilidad de que los artistas hayan quedado en medio de disputas de carteles abre nuevas líneas de investigación.

El propio Molano recordó que no es la primera vez que ciudadanos colombianos aparecen vinculados en escenarios violentos en México, especialmente en contextos donde se entrelazan el narcotráfico, la trata de personas y la delincuencia organizada.

Aquí hay una estructura, sin lugar a dudas, de alta complejidad advirtió el diplomático.

Un caso que exige respuestas

El asesinato de B King y Regio Clown no solo enluta a la música urbana colombiana, sino que también refleja la vulnerabilidad de artistas y migrantes frente a las estructuras criminales que dominan corredores estratégicos en México.

La investigación apenas comienza, pero las autoridades colombianas y mexicanas coinciden en que lo ocurrido no puede leerse como un hecho aislado ni como un simple delito común.